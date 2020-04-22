Эксперт: Правительство Польши подготовило беспрецедентную помощь экономике 22.04.2020, 15:26

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Она составляет около 15% годового ВВП.

Пандемия коронавируса, о завершении которой пока никто даже не осмеливается говорить, уже успела наложить свой отпечаток на экономику: биржевые индексы резко упали, все непродуктовые магазины закрыты, кафе и рестораны вынуждены были закрыть двери одними из первых, согласно распоряжениям правительств. Уже сейчас ясно, что экономические последствия коронавируса мы будем ощущать довольно долго.

Правительства и финансовые учреждения во всем мире готовятся к рецессии, однако, пока неизвестны ее масштабы. Единственная страна, в который на данный момент удалось хотя бы частично побороть коронавирус – это Китай. По оценкам экспертов, в феврале ВВП Китая снизился более чем на 20%. Принимая во внимание тот факт, что закрыта была только одна провинция в Китае, видно, насколько сильна связь между предприятиями. Это свидетельствует о том, что Польше тоже стоит ожидать значительных негативных экономических последствий.

Предприятия во всем мире ждут решений правительств, которые в этой ситуации должны помочь избежать роста безработицы, банкротств. Помощь зависит от возможностей правительств, то есть от величины государственного долга. Однако видно, что государства готовы на многое. К примеру, немецкое правительство приняло беспрецедентный в истории страны пакет помощи посредством новой задолженности на сумму 156 миллиардов евро. США выделят 2,2 трлн долларов. О том, что предлагает польское правительство в эфире «Польского Радио» рассказал доцент Варшавской школы экономики Артур Бартошевич:

«Перед лицом угрозы коронавируса и вызванного им кризиса правительство пытается найти решения, благодаря которым негативные последствия для экономики и общества будут значительно ограничены. Были разработаны инструменты. Польша выделила на борьбу с последствиями мирового кризиса, вызванного COVID-19, в общей сложности более 312 млрд злотых, а это около 69 млрд евро, около 15% годового ВВП. Первый «Антикризисный щит», на который было выделено 10% ВВП, а это 211 млрд злотых, что составляет более 46 млрд евро, является беспрецедентным. В истории Польши не применялся такой механизм. Само решение направлено на защиту государственных финансов, а также на поддержку рынка труда, самих предпринимателей. В рамках первого «Антикризисного щита» были выделены средства на дополнительное финансирование системы здравоохранения, а также поддержку финансового сектора в Польше. Этот «щит» реализуется в форме специального экономического закона, который обновляется в ответ на развитие ситуации. Польша начинала с «Антикризисного щита 1.0», сейчас произошло изменение, был принят «Антикризисный щит 2.0». На данный момент готовятся следующие изменения, расширяющие этот проект, в результате мы будем иметь дело с «Антикризисным щитом 3.0». Вероятнее всего, следующие изменения также появятся в скором времени».

Артур Бартошевич подробнее рассказал, кто может воспользоваться правительственной помощью в рамках «Антикризисного щита»:

«Правительство предлагает предприятиям выделить часть средств на оплату заработных плат, покрыть расходы на оплату сотрудникам пособий за простой, если фирма не в состоянии вести деятельность; предлагает выплату одноразовых пособий, в случае, если самозанятые, нанятые по договору поручения или договору подряда теряют источник дохода; предлагает кредитные каникулы. Также в рамках «Антикризисного щита» была отсрочена уплата подоходного налога, страховых взносов. Кроме того, правительство выделяет более 7,5 млрд злотых, около 1,6 млрд евро, службе здравоохранения на борьбу с коронавирусом. Дополнительно были разработаны инструменты, которые должны привести к тому, что ущерб для отдельных секторов экономики будет менее ощутимым. Конечно, не все решения, которых ожидали предприниматели, удалось реализовать в рамках первого «Антикризисного щита». Естественно, есть еще множество других вариантов помощи, которую хотели бы получить польские бизнесмены в различных секторах в сложившейся ситуации. Однако, быстрота реакции была также своего рода способом успокоить рынок. Решение о выделении 10% ВВП на борьбу с последствиями кризиса убедило часть предпринимателей в том, что они не останутся одни. Важным аспектом первого «Антикризисного щита» является так называемый Фонд государственных инвестиций. Более 30 млрд злотых, примерно 6,6 млрд евро, выделено на стимулирование экономики. Уже были выделены средства на строительство местных дорог. Это гарантирует предпринимателям, что они смогут принимать участие в государственных тендерах, получать заказы, платежи».

Доцент Варшавской школы экономики Артур Бартошевич перешел к следующему виду финансовой поддержки, гарантированной польским правительством, - «финансовому щиту»:

«Следующий инструмент – это еще 100 млрд злотых, более 22 млрд евро, которые были выделены на поддержку микро, малых, средних и больших предприятий. Они могут получить займ у очень активной в Польше институции – Польского фонда развития (PFR). Эти займы гарантированы Национальным банком Польши (NBP). Это очень интересный механизм. Предприниматели ожидают начала его реализации. Это специальная система займа денег, разработанная для предпринимателей. Для микропредприятий размер займа может составить даже 324 тыс. злотых (более 71 тыс. евро), для малых предприятий эта сума еще выше, речь идет о миллионах, она может составить даже 3,5 млн злотых (около 770 тыс. евро). Что касается больших предприятий, то они могут получить даже 1 млрд злотых (около 220 млн евро). Конечно, чтобы получить эти займы предприятия должны соответствовать ряду требований, в частности, они должны продолжать деятельность. Также выдача займа зависит от того, увольняют ли сотрудников владельцы бизнеса; ухудшилось ли финансовое состояние предприятий в результате коронакризиса».

Артур Бартошевич отметил, что правительственные программы довольно гибкие и стараются соответствовать потребностям различных секторов экономики:

«Как «Антикризисный щит», так и «финансовый щит» являются попытками адаптации существующих инструментов к реальному состоянию отдельных предприятий. Правительство не просто раздает деньги, а проверяет, держатся ли предприниматели на плаву несмотря на кризис, или у них возникли серьезные проблемы. К примеру, туристический, гостиничный или транспортный секторы экономики столкнулись с трудностями. Туристический и гостиничный бизнес могут не вернуться к прежнему состоянию после этого кризиса, хотя последние годы они прекрасно развивались. Большие проблемы возникли в авиационном секторе. В Польше закрыты аэропорты. В рамках «Антикризисного щита» были выбраны 8 самых важных аэропортов, которые будут поддерживаться правительством. Исходя из необходимости обеспечить государственную и транспортную безопасность граждан, будет оказана поддержка этим аэропортам. Анализируя множество аспектов правительственной помощи, я бы сказал, что она адекватна и необходима. Однако это не означает, что этого достаточно, и эти проекты удовлетворяют все потребности предпринимателей. Вероятнее всего польскому правительству придется расширять программы помощи, ведь необходимо также помочь органам местного самоуправления, которые из-за снижающихся налоговых поступлений будут нуждаться в дополнительном финансировании из государственного бюджета».