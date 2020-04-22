От коронавируса умер сотрудник белорусской «дочки» компании А1 4 22.04.2020, 15:36

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Умерший работал начальником инженерного отдела.

От коронавируса умер сотрудник компании А1- белорусского дочернего предприятия известной австрийской компании A1 Telekom Austria Group (поставщик услуг мобильной и фиксированной связи).

Умерший сотрудник работал в компании 18 лет. Информацию корреспонденту «Радыё Свабода» подтвердил начальник отдела корпоративных коммуникаций Николай Бределев.

Умерший работал начальником инженерного отдела, а сегодня ночью умер.

«Последние несколько дней он находился в больнице с подтвержденным результатом теста на COVID-19 и работал удаленно в соответствии с внутренними правилами компании во время эпидемии, пока его не госпитализировали.

Более 18 лет наш коллега являлся частью команды А1 и внес значительный вклад в строительство и развитие одной из лучших мобильных сетей в стране. Для всех нас это большая потеря. От имени руководства А1 мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Владимира Михайловича. Компания предоставит его семье всю необходимую финансовую помощь и поддержку», - сказал Николай Бределев.