закрыть
22 апреля 2020, среда, 16:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Живите долго!
Рубрики

От коронавируса умер сотрудник белорусской «дочки» компании А1

4
  • 22.04.2020, 15:36
  • 5,449
От коронавируса умер сотрудник белорусской «дочки» компании А1

Умерший работал начальником инженерного отдела.

От коронавируса умер сотрудник компании А1- белорусского дочернего предприятия известной австрийской компании A1 Telekom Austria Group (поставщик услуг мобильной и фиксированной связи).

Умерший сотрудник работал в компании 18 лет. Информацию корреспонденту «Радыё Свабода» подтвердил начальник отдела корпоративных коммуникаций Николай Бределев.

Умерший работал начальником инженерного отдела, а сегодня ночью умер.

«Последние несколько дней он находился в больнице с подтвержденным результатом теста на COVID-19 и работал удаленно в соответствии с внутренними правилами компании во время эпидемии, пока его не госпитализировали.

Более 18 лет наш коллега являлся частью команды А1 и внес значительный вклад в строительство и развитие одной из лучших мобильных сетей в стране. Для всех нас это большая потеря. От имени руководства А1 мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Владимира Михайловича. Компания предоставит его семье всю необходимую финансовую помощь и поддержку», - сказал Николай Бределев.


популярное за неделю

Мнение

С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез Илья Мильштейн
Доживем до понедельника?
Доживем до понедельника? Наталья Радина
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников
Типичный полицай
Типичный полицай Ирина Халип