Доктор Комаровский раскритиковал еще один совет Лукашенко 1 22.04.2020, 16:36

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Евгений Комаровский

Украинский врач и телеведущий ответил на «глупые вопросы» насчет COVID-19.

На своем Youtube-канале Евгений Комаровский ответил на вопросы, которые кому-то могут показаться смешными, пишет «Салiдарнасць».

В частности, у медика поинтересовались, можно ли заразиться коронавирусом через наушники («грязными руками взять наушники и вставить в ухо»).

– Нет, уши – не та среда, там нет той слизистой оболочки, в которую попадает коронавирус. Но это не повод лазить в уши грязными руками, – сказал Комаровский.

Что будет, если коронавирус не вдохнуть, а «съесть»? Врач ответил, что человек не заразится: в желудке коронавирус погибнет.

Комаровский также опроверг миф о том, что жирная пища («30 граммов сала или сливочного масла») уменьшает вероятность пневмонии.

– Все эти сказки про сало и сливочное масло восходят к тем временам, когда сильно истощенные люди болели туберкулезом и их откармливали, – пояснил медик. – Если у вас нет дистрофии, то жирная пища вам не поможет.

Напомним, в начале апреля Александр Лукашенко сослался на мнение некоего российского специалиста, заявив: «Сливочное масло надо сейчас есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, ученый, говорит, наверное, не дурак. Из опыта своего его в этом поддерживаю».