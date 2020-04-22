«Половина медперсонала в больнице»: Буда-Кошелево стало одним из крупнейших центром эпидемии 22.04.2020, 16:39

Иллюстрационное фото

Вспышка началась с местной больницы.

Жительница города рассказала Telegram-каналу "Баста!", как коронавирус проник сначала в ЦРБ, а потом – в различные организации.

- Началась это две недели назад когда была вспышка коронавируса в отделении терапии Буда-Кошелевской ЦРБ, - говорит она. - В то время люди, которые лечили хандроз, тахикардию, подхватили при выписке еще и коронавирус. Когда пошли первые случаи заражения в отделении, за несколько часов всех пациентов просто выписали домой, ничего им не объяснив и не сделав тест. Люди, ничего не подозревая, пошли на работу, поехали в деревню к родне, к детям и к внукам в гости. А через неделю наши медики одумалась и решили сделать им тест, только было уже поздно.

У большей половины выписанных из отделения терапии был положительный тест. И как, вы понимаете, люди дома не сидели. Люди ходили неделю на работу - это факт. Я назову, в какие именно организации: "Буда-Кошелевский коммунальник" (уборщик подъездов), "Беларусбанк" (кассир), "Белпочта" (оператор), "Евроопт" (кассир), мясокомбмнат "Вахавяк Плюс" (кладовщик) и другие. Все эти люди с подтвержденным Covid-19 контактировали на работе с коллегами и поситетилями. Ни в одной из перечисленных организаций, где люди заражённые ходили на работу неделю, не провели обработку а так же не сделали тесты остальным сотрудникам. Вы только представьте что будет творится в городе через неделю-две. Это просто ужас.

Теперь отделение терапии закрыто вообще, так как половина медперсонала - в больнице в Гомеле лежит, а другая половина - дома на самоизоляции.

Всех поступивших с подозрением на Covid-19 до получения результатов тестов кладут в гинекологические отделение. Уже есть много смертей, но у всех в заключении стоит обычная пневмония. И у нас все хорошо, все всё скрывают, люди продолжают ходить по городу, как ни в чем не бывало.

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