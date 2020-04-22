Смотрите фильм о коронавирусе в Беларуси на Vimeo и в социальных сетях 7 22.04.2020, 16:45

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Шило в мешке не утаишь.

Фильм Studio X-97 «Эпидемия во время диктатуры», рассказавший правду о происходящем в Беларуси во время пандемии коронавируса, вызвал нервную реакцию у властей. За два дня фильм набрал около 450 тысяч просмотров на всех площадках.

Работающая с белорусскими пропагандистскими телеканалами компания MediaCube направила в YouTube жалобу из-за использования в фильме общедоступного видео с цитатой Лукашенко о том, что «коронавируса в Беларуси нет, потому что он его не видит», ранее показанного на лукашенковском телеканале ОНТ (смотрите эти кадры — тут). Фильм был временно заблокирован администрацией YouTube.

Пока идет процесс обжалования этого незаконного решения смотрите «Эпидемию во время диктатуры» на канале Vimeo: https://vimeo.com/409688362.

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