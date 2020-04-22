Зеленский заявил, что закончит войну на Донбассе до конца президентского срока 28 22.04.2020, 16:45

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Президент Украины отметил, что каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что добьется завершения войны на Донбассе до истечения срока своего пребывания на посту главы государства, пишет nv.ua.

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично», — сказал он в фильме Год президента Зеленского, который транслировался на телеканале Украина в среду, 22 апреля.

Зеленский отметил, что сейчас каждую неделю будут проходить встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеосвязи.

«То есть мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой Минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и шаг вперед мы сделали», — отметил он.

По его словам, «если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику».

«Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год еще не прошел», — сказал Зеленский.

Война на Донбассе продолжается уже 6 лет — с апреля 2014 года. Вооруженные силы Украины противостоят российским войскам и поддерживаемым ими пророссийским боевикам.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы семь раз обстреляли позиции украинских военных, потерь не было.