Коронавирус добрался до Свято-Елисаветинского монастыря в Минске 20 22.04.2020, 16:56

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иллюстрационное фото tripadvisor

Как минимум три священника заболело.

Эпидемия COVID-19 добралась до Свято-Елисаветинского православного женского монастыря на окраине Минска, сообщает "Еврорадио".

В монастыре заболели как минимум три священника и жена одного из них. У них диагностировали пневмонии, высокую температуру. Также сообщается, что есть больные среди монахинь: у кого-то пропало обоняние и вкус, кто-то слег с температурой.

Журналисту в монастыре подтвердили, что заболел отец Василий. Этот священник участвует в "певческих собраниях".

Раннее сообщалось, что в этом монастыре объявили карантин. Причиной назвали "эпидемию острых респираторных вирусных инфекций".

На пасхальной службе в ночь с субботы на воскресенье в церкви, принадлежащей монастырю, присутствовала огромная толпа верующих.