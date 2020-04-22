Литва продлила карантин до 11 мая 2 22.04.2020, 16:58

2,045

Сейчас там 1350 подтвержденных случаев коронавируса.

Литва планирует продлить карантин до 11 мая, однако существующие ограничения могут ослабить.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом объявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Как рассказал премьер, правительство планирует продлить карантин в связи с эпидемией коронавируса до 11 мая. В то же время отдельные ограничения могут ослабить. Решение должно быть принято в среду.

"Будет рассматриваться вопрос о дальнейшем восстановлении работы бизнеса, в частности, уличных кафе, определенных услуг в сфере красоты. Также Министерство здравоохранения представит план по возобновлению предоставления плановых услуг в медицинских учреждениях", - отметил премьер.

Кроме того, могут позволить занятия отдельными видами спорта и возобновить работу музеев и библиотек.

Открывать детсады пока не планируют, скорее всего, это произойдет уже в мае.

Предыдущее продление карантина от 8 апреля планировалось до 27 апреля. Также Литва ввела масочный режим.

Напомним, на прошлой неделе Литва ослабила действующие карантин, разрешив открыть некоторые магазины и мастерские.

По состоянию на 21 апреля, в Литве зарегистрировали 1350 подтвержденных случаев коронавируса, из них 24 - за последние сутки. От Covid-19 в стране умерли 37 человек, 298 больных - выздоровели.

С начала эпидемии, тест на коронавирус сдали более 70 750 литовцев.