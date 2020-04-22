Три вопроса к министерству образования 28 22.04.2020, 17:12

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иллюстрационное фото

Где эти самые 30-40% учеников?

Еще на прошлой неделе нам во всю рассказывали, как родители больше не в силах держать детей дома и просят возобновить уроки. Впрочем, рассказы эти были предвосхищены заявлением Александра Лукашенко, что пора, мол, учиться, поскольку даже Коля уже не в силах усидеть дома, пишет Вероника Белова для «Салiдарнасцi».

И вот школы гостеприимно распахнули свои двери. И что же мы видим? Являясь матерью двоих сыновей школьного возраста, могу на личном примере рассказать, как это произошло.

Во втором классе, где учится мой младший сын, из 30 человек в школу пришли 5 (сын не пришел). Как видите, никак не 30%, и тем более не 40%, хотя именно ученики начальной школы — это те, кто сейчас дает самый высокий показатель по посещаемости, поскольку родители боятся оставлять маленьких детей одних дома.

Старший сын учится в лицее в 10-м классе. То есть это уже другое учебное заведение. Так вот в их класс после каникул не вернулся ни один ученик. В соседний пришел один. Та же ситуация и в 10-м классе школы, где раньше учился сын — один человек на весь класс.

Для большей достоверности уточнила у подруги, как обстоят дела в гимназии, где учатся ее дети — может, там те самые цифры Минобразования? Так вот в третьем классе дочери подруги появились после каникул 5 человек. В 7-м классе ее сына — ни одного!

В связи с этим первый вопрос: где эти самые 30-40% учеников? В Министерстве образования уверяют, что больше всего школьников пришло в регионах. Но если учесть посещаемость по Минску, то там ходить в школу должны практически все. А как мы знаем, в тех же Докшицах и Бегомле школы вообще закрыты на карантин, а ученики — на дистанционном обучении.

Второй вопрос вытекает из первого. Где те самые родители, которые так попросили начать уроки? Еще до дополнительных каникул учителя в мессенджерах собирали сведения о тех, кто планирует отправлять ребенка в школу. Так вот, когда принималось решение отложить учебу еще на неделю, таковых в нашем классе было на треть больше, чем сейчас.

Что, в общем-то, неудивительно: тогда статистика по заболевшим выглядела куда менее угрожающе. И вот, когда цифры заболевших выросли в разы, родители в дружном порыве, «решили» отправить чадо учиться! Вы серьезно?

Ну и третий вопрос к Минобразования. О том, что вирус до нас-таки дошел и число заболевших будет только расти, стало понятно уже давно. Так неужели за это время нельзя было выработать алгоритм дистанционного обучения? В конце концов, было две недели каникул, во время которых ничто не отвлекало учителей, и они вполне могли бы внять всем рекомендациям и подстроить свой урок под дистант. Чем все это время занималось Минобразования? Ожидало, что скажет президент?

Например, в школе, где учатся мой младший сын, нам лишь отвечали: «В Кодексе РБ об образовании нет такого понятия как «дистанционное обучение», поэтому все необходимые задания вы найдете в электронном дневнике».

А вот у старшего ребенка в лицее, очевидно, был какой-то другой Кодекс РБ, и там смогли наладить дистант и даже опробовать его на дополнительных каникулах.

Получилось организовать дистанционное обучение и в гимназии, где учатся дети моей подруги. Там учителя записывают разъяснительные видео, дают выполнять на время задания и проверяют домашнее задание по фото в мессенджерах. Кстати, детям нравится.

— За дистанционное обучение нужно благодарить исключительно самих учителей, — считают родители. — Те, кто захотел это сделать — тот сделал. Потому что если бы все ждали инструкций от Министерства образования, до сих пор бы дети сидели над учебниками вместе с родителями.

Кстати, у моего младшего сына сейчас в электронном дневнике висит «ИНСТРУКЦИЯ по организации удалённого обучения при помощи сервиса Schools.by». В ней сказано: «наша команда экстренно дорабатывает сервис и инфраструктуру платформы».

Доработает ли, большой вопрос. Ведь, судя по тенденции, ничего не мешает Минобразования сообщать на следующей неделе, что школы посещает все 90% учеников.