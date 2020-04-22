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Трамп приказал ВМС стрелять по иранским судам в целях самозащиты

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  • 22.04.2020, 17:25
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Трамп приказал ВМС стрелять по иранским судам в целях самозащиты
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Ранее катера КСИР приблизились на опасно близкое расстояние к американским судам в Персидском заливе.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что он отдал американским военно-морским силам распоряжение стрелять по иранским кораблям, если те будут причинять им беспокойство на море. Это заявление прозвучало через неделю после того, как 11 судов Корпуса стражей исламской революции подошли на опасно близкое расстояние к американским кораблям в Персидском заливе, сообщает «Голос Америки».

«Я дал Военно-морскому флоту США указание расстреливать и уничтожать любые иранские катера, если они беспокоят наши корабли на море», – написал Трамп в «Твиттере» через несколько часов после того, как Корпус стражей исламской революции сообщил о запуске первого военного спутника в Иране.


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