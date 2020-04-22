Коронавирус в Солигорске: как минимум пять смертей и новый очаг в колледже 8 22.04.2020, 17:26

7,943

В больнице города около 30 зараженных COVID-19.

Очаг коронавируса обнаружен в Солигорском государственном колледже, пишет Telegram-канал "Баста!".

"Коронавирус подтвержден у студентки из Слуцка, - рассказывает жительница Солигорска. - Проживает в общежитии в Солигорске. Была на справке дома, у родителей, в Слуцке, там и сделали тест. После того, как диагноз подтвердился, была отправлена в Солигорскую центральную районную больницу.

В колледже занятия продолжаются. Никаких карантинных мероприятий не проводится.

Вообще, по Солигорску очень мало информации. По неофициальным данным, как минимум, пять смертей, связанных с Covid-19. Уже несколько дней наблюдаю из окна, как люди в полной экипировке подъезжают к соседнему подъезду на машинах с надписью "медпомощь".

Сотрудник центральной районной больницы Солигорска подтвердил информацию о том, что в ней находятся более 30 зараженных. Большая часть из них - из Солигорска, но есть люди и из соседних районов.