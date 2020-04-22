Власти Беларуси продали «Паритетбанк» структурам Гуцериева 9 22.04.2020, 17:28

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Сумма сделки не разглашается.

Государственный комитет по имуществу (ГКИ) Беларуси объявил о продаже 99,83% акций «Паритетбанка» кипрской компании Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев, пишет РБК.

Сумма, за которую был продан контрольный пакет акций «Паритетбанка», в сообщении ГКИ не разглашается.

В ГКИ отметили, что государство ставит своей целью снижение своей доли в банковском секторе путем продажи акций стратегическим инвесторам. В ведомстве подчеркнули также, что Саид Гуцериев уже является совладельцем зарегистрированной в Беларуси криптобиржи Currency.com.