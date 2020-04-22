В Швеции 1937 умерших от COVID-19 18 22.04.2020, 17:56

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Модель борьбы с коронавирусом без карантина не работает.

В Швеции количество умерших от коронавируса достигло 1937 человек. По данным Университета Джона Хопкинса, всего в стране 16 004 случаев заражения COVID-19, 550 человек вылечились.

Напомним, Швеция не стала вводить жесткий карантин, как другие европейские страны, а ввела карантин только в школах и университетах. Если сравнивать количество умерших за сутки в соседних странах, которые ввели карантин, то ситуация выглядит так — В Дании 8108 зараженных, 384 умерших и 5276 вылечились, В Норвегии 7241 зараженных, 182 умерших и 32 вылечившихся.