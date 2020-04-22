В Жлобине медикам запретили принимать помощь 20 22.04.2020, 18:06

6,684

ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Волонтеры помогают медикам тайно.

Количество больных коронавирусом в городе металлургов официальные источники не сообщают. 7 апреля санитарный врач Гомельской области Александр Тарасенко сообщил, что на Жлобинщине зарегистрировали один случай COVID-19 – у женщины, которая вернулась с оздоровления.

На днях телеграмм-канал «Баста!» опубликовал документ, согласно которому главврач Жлобинской ЦРБ Евгений Топчий запретил своим подчиненным оглашать «посторонним лицам» информацию о наличии либо необходимости средств индивидуальной защиты в медучреждении. Belsat.eu дозвонился до Евгения Топчия, но главный медик Жлобинщины отказался комментировать такое решение, как и вообще наличие такого распоряжения.

— Всю информацию смотрите в официальных источниках.

— Но правда ли, что вы запретили оглашать такую информацию медикам? – спросили мы у главного врача.

— У меня очень много работы, до свидания! – через секунду в трубке послышались короткие гудки.

Распоряжение главного врача Жлобинской районной центральной больницы, как оказалось на практике, касается не только запрета местным медикам оглашать подобную информацию, но и вообще принимать какую-либо помощь от населения, говорят волонтеры.

— Не так давно в Жлобине проходила встреча с блогером Сергеем Тихоновским, на которой присутствовал и я, – рассказывает житель районного центра Андрей. – Во время такой встречи у нас возникла идея организовать помощь нашим врачам. Сначала пытались собрать у кого что есть – маски, какие-то перчатки. Прошлись по аптекам, купили, что было, и отнесли в приемную. Там поблагодарили и приняли этот небольшой пакет. Медики на то время сообщили, что не хватало, к примеру, шапочек, бахил, и особенно – очков.

После того как разговор с врачами появился в одном из телеграмм-каналов, вышло и это распоряжение.

— А также устный запрет принимать помощь от волонтеров, так как в больнице, мол, всего хватает, – говорит Андрей.

Следующую передачу, говорит собеседник belsat.eu, как и ожидалось, не приняли, поэтому сборку отнесли в Жлобинский социально-педагогический центр с детским социальным приютом.

Поскольку в больнице отказались от помощи, возможно, жлобинским медикам действительно всего хватает?

— Ситуация со средствами защиты у нас выглядит неплохо, – говорит одна из местных врачей. – Есть маски, перчатки. Сами медики ходят в полном обмундировании. По слухам, в терапевтическом отделении есть подозрение на коронавирус, поэтому его закрыли на карантин. Теперь контакты ждут результаты тестов. Остальные же отделения работают в штатном режиме.

Но все равно беречься надо, и любые средства защиты для медиков излишними не будут, добавляет врач.

— Пока в Жлобин мы ничего не отправляли, –говорит один из координаторов кампании ByCovid-19 Андрей Стрижак, оказывающей помощь больницам по всей стране. – Везде приблизительно одинаковая ситуация. На той же Витебщине случаев заболевания коронавирусом больше, поэтому именно туда в наибольшей степени направлены наши ресурсы. Сейчас есть надежда на то, что 700 тысяч респираторов, которые закупил IT-бизнес, немного изменят ситуацию.

Сегодня жлобинские активисты в очередной раз отнесли для местных медиков маски и перчатки.

— Молодая врач взяла только для себя и медсестры, остальное вернула – распространять среди коллег побоялась, – рассказали волонтеры. – Также попросили посмотреть очки, потому что им выдали не очень удобные. Получается, что приходится помогать тайно.

— Если бы помощь организовали БРСМ или «Белая Русь», на государственных каналах появились бы хвалебные сюжеты, – говорит Андрей. – А так в ЦРБ, наверное, посчитали, что мы решили «хайпануть» на этом.

Что же касается настроений самых жлобинчан, говорит собеседник, то в районном центре многие из тех, с кем пришлось поговорить, считают, что пандемия их не касается.

— Буквально единичные люди носят маски. Люди смотрят государственные каналы, по которым глава Беларуси говорит, что никакого коронавируса нет, есть только психоз. Поэтому и поведение перед опасностью таково, что даже руководство больницы считает – все под контролем, помощь не понадобится.