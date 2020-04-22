Зеленский мечтает создать государственную авиакомпанию «на уровне Turkish Airlines» 12 22.04.2020, 18:42

1,271

Владимир Зеленский

Украинское государство разрабатывает программу сотрудничества с корпорацией «Антонов».

Президент Украины Владимир Зеленский мечтает о создании украинской государственной авиакомпании с парком из самолетов украинского производства. Об этом он сказал в фильме "Год президента Зеленского", который транслируется в прямом эфире телеканала "Украина 24", передает gordonua.com.

"Моя мечта – сделать современную государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", – заявил он.

По словам Зеленского, для постройки самолетов власть разрабатывает программу сотрудничества с госконцерном "Антонов", который выпускает самолеты Ан.

"Антонов" – большое предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши Ан'ы? Мы с ними разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию", – подчеркнул глава государства.

Госпредприятие "Антонов", сообщается на его официальном сайте, производит два пассажирских самолета: Ан-148-201 (вмещает 92 пассажира, дальность полета – 3,48 тыс. км) и Ан-158-100 (вмещает 102 пассажира, дальность полета – 2,6 тыс. км). Также концерн производит легкий транспортный самолет Ан-132 и средний транспортный самолет Ан-178.