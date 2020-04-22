Экс-глава Ferrari работает водителем скорой помощи

Экс-глава Ferrari работает водителем скорой помощи3
- 22.04.2020, 19:01
- 1,405
Бывший глава команды Формулы-1 Маурицио Арривабене сменил сферу деятельности.
Бывший глава команды Формулы-1 Scuderia Ferrari Маурицио Арривабене сменил сферу деятельности и стал водителем скорой помощи. Таким образом он решил помочь медицинским службам Италии во время пандемии коронавируса, пишет korrespondent.net со ссылкой на Euro Weekly News.
63-летний Арривабене не афишировал свою помощь.
"Арривабене никому не рассказывал, но после вспышки коронавируса в стране он стал водителем транспортного средства, которое доставляет больных в клинику. Одним словом, он стал водителем!", - рассказал источник журналистам.
Маурицио Арривабене занимал свой пост в команде с 2014 по 2019 год.
Также издание отмечает, что руководитель автогоночного подразделения Pirelli Марио Изола работает фельдшером-добровольцем в Милане.