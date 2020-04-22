Bloomberg: К началу июня хранилища нефти будут переполнены по всему миру 3 22.04.2020, 19:23

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Предсказавший отрицательные цены на нефть аналитик допустил новый обвал рынка.

В мае нефтяные котировки могут рухнуть до минус $100 за баррель. Об этом заявил агентству Bloomberg (перевод - liga.net) нефтегазовый аналитик японского банка Mizuho Пол Сэнки.

"Очевидно, что мы проходим через масштабный ежедневный кризис управления на нефтяном рынке. Достигнем ли мы минус $100 за баррель в следующем месяце? Вполне возможно", - заявил он агентству.

Как отмечает Bloomberg, последние спутниковые данные говорят о том, что каждую неделю в хранилища закачивают 50 млн баррелей сырой нефти. В Индии, например, резервуарные мощности НПЗ заполнены на 95%.

По прогнозу аналитика Oilx Флориана Талера, при таком тренде к концу мая - началу июня хранилища нефти будут переполнены по всему миру, в том числе в Роттердаме, Сингапуре и на нескольких карибских островах.

При этом спутниковые данные могут не совсем точно оценивать заполненность хранилищ, ведь часть пустых емкостей уже сдана в аренду нефтетрейдерам.

"Мы увидим отрицательные цены на нефть, причем очень отрицательныею. Сегодня нефть — это очень опасный рынок", — заявил агентству основатель нефтяного хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран.

Пол Сенки одним из первых предсказал отрицательные цены на нефть. В марте агентству Bloomberg он заявил, что хранилища для американской нефти к середине года будут переполнены и это неминуемо отразится на всей цепочке поставок.

20 апреля цена майских фьючерсов WTI рухнула почти на 300%, впервые в истории став отрицательной.

22 апреля нефть марки Brent опустилась к минимуму двадцатилетней давности. Июньские фьючерсы на нефть торговались ниже $16 за баррель. Это более, чем в четыре раза меньше, чем в январе 2020 года.