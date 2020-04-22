Белорусские врачи и родственники погибших от коронавируса: Это биологическая бомба 22.04.2020, 19:33

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иллюстрационное Фото: Reuters

Заболеют ли сотни тысяч и умрут ли десятки тысяч?

Беларусь входит в самую опасную фазу эпидемии коронавируса. Заболеют ли сотни тысяч и умрут ли десятки тысяч? Дойдет ли до самого худшего, зависит теперь от каждого из нас.

Заведующая отделением оппортунистических инфекций Минской городской инфекционной больницы Людмила Дымель акцентирует внимание зрителей программы на «Белсате» на разумном поведении обычного человека, так как это может повлиять на то, что нас ждет в будущем.

«Конечно, может быть ситуация, когда смертность будет высокая. Судя по тому, какой вирус контагиозный, можно говорить, что большинство из нас может заболеть коронавирусной инфекцией. Но, даже если мы переболеем, течение заболевания зависит от того, какая доза вируса поступила, в течение какого времени и каким образом происходит формирование иммунитета», – объясняет Людмила Дымель.

Когда речь заходит о смерти от пневмонии, врач объясняет, что далеко не каждый такой случай следует связывать с коронавирусом. Что касается невысоких цифр смертности (по сравнению с другими европейскими странами) специалист говорит, что вирус новый, и статистика еще будет пересматриваться. Людмила отмечает, что выявить конкретную причину смерти в ряде моментов сложно, но если человек умер от пневмонии и у него был подтвержден коронавирус, то можно говорить, что он умер от COVID-19.

В программе приняли участие координаторы инициативы #BYCOVID19, которые приобретают средства защиты и даже медтехнику для сотен белорусских больниц.

Андрей Ткачев (в обычной жизни известный фитнес-тренер) рассказывает, как инициатива #BYCOVID19 возникла и за считанные недели набрала обороты. Координатор показывает десятки скриншотов с просьбами привезти средства защиты. В инициативу поступают сигналы и о смерти медиков в больницах.

Когда речь заходит о противоэпидемиологических мерах, еще один координатор #BYCOVID19 Дмитрий Касперович (в обычной жизни предприниматель) говорит:

«Государство провозглашает 25 апреля республиканский субботник. 9 мая собираются устраивать парад, идут репетиции, хотя есть больные среди военных. Я не понимаю, каким образом эти мероприятия способствуют снижению масштабов эпидемии»

Уже известно о сотнях заражений COVID-19 среди медработников. К сожалению, есть случаи смертей.

Фельдшер со скорой Анастасия Калашникова каждое дежурство сталкивается с коронавирусом. Она предупреждает, что не стоит без причины вызывать медиков домой:

«Это достаточно большой риск. На данный момент вызов скорой – это то же самое, что у вас не было коронавируса, но вам его привезут. Не понятно, больна ли бригада, откуда они приехали. С учетом того, что нас редко тестируют».

При этом Анастасия Калашникова подчеркивает, что пришло время самим о себе заботиться и максимально серьезно отнестись к ситуации.

«Пора забыть, что кто-то за нас что-то решит и будет нас спасать. Эта инфантильность людей, и не только белорусов, сильно раздражает. Ни государство, ни президент, ни Минздрав – никто не решит за вас, что делать. Можно ввести тотальный карантин, и будут люди, которые будут его нарушать и разносить заразу, – говорит Анастасия. – А можно без приказа решить для себя, что по капельке мы можем что-то сделать: сесть дома, уйти на дистанционку, если есть возможность. Не пускать подростка пить пиво под подъездом. Это решение каждого из нас: хотим мы, чтобы это быстрее закончилось, или мы хотим еще год разгребать то, что натворили».

В программе принимают участие родственники умерших белорусов, родственники заболевших, борющихся за жизнь в атмосфере расслабленного контроля системы Минздрава.

Публичные люди предупреждают о наихудших сценариях развития событий и призывают белорусов к ответственности.