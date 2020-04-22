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Коронавирус выявлен у преподавателя минского колледжа

  • 22.04.2020, 19:43
Коронавирус выявлен у преподавателя минского колледжа

Заразился преподаватель информатики.

У преподавателя Минского колледжа декоративно-прикладного искусства имени Кедышко на улице Сурганова, 45 подтвержден Covid-19. Об этом сообщает телеграм-каналу “Баста!” источник в учебном заведении.

"Коронавирус обнаружен у преподавателя информатики Минского колледжа декоративно-прикладного искусства имени Кедышко. Значительная часть студентов уже обучалась дистанционно. При этом, администрация 20 апреля приняла "гениальное" решение: разместить остальных преподавателей в кабинете, смежном с классом информатики. С классом, где бывал заболевший преподаватель и работал контактировавший с ним человек", - сообщил источник в колледже.

Из-за капитального ремонта в общежитии колледжа студенты ранее жили в общежитиях других минских вузов. Теперь, после окончания ремонта, как сообщает сотрудник учебного заведения, их возвращают обратно.

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