Почему биткоин становится цифровой версией золота 22.04.2020, 19:45

Аналитики назвали факторы, говорящие о созревании рынка цифровых активов.

Биткоин постепенно перестает быть спекулятивным активом и превращается в цифровую версию золота, заявили аналитики Bloomberg (перевод - РБК) в своем последнем отчете. Они привели ряд факторов, говорящих в пользу развития индустрии цифровых денег.

Первый из них — снижение волатильности. Колебания курса главной цифровой монеты на годовом отрезке становится слабее, в то время как аналогичный показатель на фондовом рынке растет, отметили эксперты. Они уточнили, что цена биткоина с начала года упала на 5% против снижения индекса S&P 500 на 22%. Это сообщает о созревании BTC, как нового вида активов, и признании его инвесторами в качестве аналога золота, считают в издании.

Другим фактором аналитики назвали увеличение объема торгов фьючерсами на биткоин. Это помогает снижению спекулятивной составляющей, подчеркнули эксперты. Также они отметили восстановление курса первой криптовалюты после двухлетнего падения, что говорит о ее постепенном признании.

В издании добавили, что биткоин по-прежнему сильно зависим от фондового рынка. Однако это корреляция снизится в будущем, предположили эксперты. Вдобавок к этому они считают, что BTC становится менее рискованным активом, что подтверждается существенным восстановлением его цены после мартовского спада на 45%.

«Повышение интереса к фьючерсам и снижение волатильности, несмотря на потрясение на фондовом рынке, указывает на то, что биткоин превращается из спекулятивного крипто-актива в цифровую версию золота», — резюмировали в Bloomberg.

В конце марта аналитики биржи Kraken спрогнозировали, что в будущем биткоин получит распространение благодаря миллениалам. В течение следующих 25 лет молодое поколение может инвестировать в первую криптовалюту порядка $1 трлн, что приведет к ее подорожанию до $350 000, предположили эксперты.