В Вилейке 15 пациентов с коронавирусом и 11 — с «подозрительной пневмонией» 22.04.2020, 20:03

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иллюстрационное фото: Reuters

Данные на 20 апреля.

По данным на 20 апреля, в Вилейке было 15 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19, 11 – с "подозрительной пневмонией". Госпитализирована медсестра. Подробности рассказали телеграм-каналу “Баста!” работники Вилейской центральной районной больницы.

"По внутрибольничным данным, в городе 15 подтвержденных больных с Сovid-19, двоих из них отправили в Воложин. Из тех, кто остается в Вилейке, 11 находятся в стационарах, двое - на амбулаторном лечении.

В больнице недостаточно защитных средств. Отделение терапии освободили под "подозрительные пневмонии", там 11 пациентов на данный момент. Медсестра из этого отделения с положительным тестом на коронавирус также госпитализирована.

Медработники в отделении работают только в масках и перчатках, никаких защитных костюмов им не выдано, никаких доплат не предполагается, так как официально в отделении нет Covid-19. На место заболевшей медсестры никто не хочет идти, боятся", - рассказал сотрудник Вилейской центральной районной больницы.

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