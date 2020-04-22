Как белорусский бизнес переживает пандемию 15 22.04.2020, 20:25

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иллюстрационное Фото: svaboda.org (rfe/rl)

«Некоторые сферы уже легли».

Малый бизнес сталкивается с кризисом дефолта и делает катастрофические прогнозы. «Радыё Свабода» посмотрело, по ком пандемия ударила больше всего.

«Будет очень много безработных»

По словам Виктора Маргелова, сопредседателя Республиканской конфедерации предпринимательства, многие сейчас думают: закрывать свой бизнес или нет.

«Пока люди еще не уходят из бизнеса, но есть понимание, что многим придется закрыться. Около половины поставщиков, у которых мы пытались заказать сегодня товар, отказали в отгрузке. Они ждут объяснений от правительства, которое запретило повышение цен и не учло реальные затраты», - говорит Виктор Маргелов. По его словам, наибольшие потери сейчас несут гостиницы, сфера развлечений, общепит и санаторный бизнес.

«Эти сферы уже легли. Неделю назад в Минске уже было закрыто 15 гостиниц для консервации, там сидела только охрана, снизили энергопотребление до нуля. Но следом пойдет большое количество предприятий, так как границы закрыты: экспорт и импорт невозможны. Большие проблемы также у транспортников и логистике. Вся сфера обслуживания ложится, сервис», - рассказывает Виктор Маргелов.

Но, по его прогнозам, это только начало. Беларуси понадобится два года, чтобы оправиться от эпидемии. Но тогда мировая экономика будет другой. По словам Виктора Маргелова, сейчас важно предусмотреть движение мировой экономики.

«У нас будет много безработных, нужно думать, куда их присторить», - говорит Виктор Маргелов.

«В мае уже не будет чем платить за аренду»

Сейчас многие предприниматели сокращают аренду, перевозят товары на склады, чтобы переждать пандемию. Об этом заявил Анатолий Шумченко, председатель республиканского объединения «Перспектива», объединяющего малых предпринимателей и ИП.

«Прямые потери для каждого предпринимателя составляют около 600 долларов на человека. Что касается резервов, то у 50% они уже заканчиваются, у второй половины уже нечего будет платить за аренду уже в середине мая. Основная масса подходит к маю в катастрофическом состоянии. Начнется кризис неплатежей, а поддержки жидать не от кого», - говорит Анатолий Шумченко.

Он отмечает, что многие частные арендодатели снижают цены, но это не спасает. На этом фоне неясно, будет ли какая-либо поддержка со стороны государства и в каком объеме.

«Суды начнутся в ближайшее время»

95% прибыли - столько, по оценкам бизнес-союзов, может потерять сфера туризма. Пока тех, кто закрыл свои туристические агентства, в бизнес-союзе нет. Но некоторые туристические агентства уже получили жалобы от клиентов, и они скоро начнут судиться. Об этом говорит Елена Кудлакова, председатель Ассоциации туристических организаций.

В малом и среднем бизнесе в Беларуси работает около 1,3 миллиона человек. По данным портала covideconomy.by, который анализирует экономическую ситуацию в Беларуси в период пандемии, основные проблемы бизнеса сейчас выглядят так:

Внутренний спрос падает

Сохранение арендной платы и налогов в неблагоприятных условиях

Нестабильность белорусского рубля

Спрос на внешних рынках падает

Рост дебиторской задолженности и невыполнение обязанностей партнерами

Невозможность организовать удаленную работу

Невозможность закупать товары, сырье и материалы в других странах

Болезни работников и карантинные меры

Проблемы с ликвидностью

Повышение цен у поставщиков и подрядчиков