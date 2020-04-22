Трудовые мигранты перевели в Украину $16 млрд 8 22.04.2020, 20:36

2,150

Украина - крупнейший получатель денежных переводов в регионе.

За 2019 год объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Украину, по расчетам Всемирного банка, составили $16 млрд. Об этом говорится в отчете Всемирного банка, опубликованном 22 апреля, передает gordonua.com.

"Украина остается крупнейшим получателем денежных переводов в странах Европы и Центральной Азии, достигнув нового рекордного показателя – около $16 млрд в 2019 году", – говорится в отчете.

Общий объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии Всемирный банк оценил в $65 млрд. За последний год они выросли на 6%. Всего в мире денежные переводы трудовых мигрантов в 2020 году составили более $553 млрд.

В 2020 году Всемирный банк прогнозирует существенное падение объемов денежных переводов трудовых мигрантов из-за коронавируса. Больше всего он упадет для стран Европы и Центральной Азии (27,5%), Африки к югу от Сахары (23,1%), Южной Азии (22,1%). Всего в мире денежные переводы могут сократиться почти на 20%.

В Национальном банке Украины сообщали, что по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели на родину около $12 млрд, что на 25% меньше, чем считают во Всемирном банке.

На 2021 год прогнозируют рост денежных переводов трудовых мигрантов в страны с низким уровнем дохода на 5,6%.

В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн человек.