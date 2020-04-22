Предприниматели ТРЦ «Экспобел» пришли к администрации

Предприниматели ТРЦ «Экспобел» пришли к администрации10
- 22.04.2020, 21:13
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Они требуют снизить арендную плату.
Несколько десятков человек днем 22 апреля отправились к руководству «Экспобела», чтобы выдвинуть требования о снижении аренды.
Фото и видео передал «Cалідарнасці» лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.
Напомним, выросшая аренда на фоне кризиса привела к тому, что предприниматели фактически оказались на грани выживания. Многие ИП потеряли до 100% выручки. Не все арендодатели пошли на встречу и согласились снизить аренду. В их числе и ТРЦ «Экспобел».
Сегодня на встрече с предпринимателями руководство торгового центра вновь подтвердило свое решение и в очередной раз отказало.
Предприниматели намерены снова прийти к администрации в пятницу.