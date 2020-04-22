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Предприниматели ТРЦ «Экспобел» пришли к администрации

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  • 22.04.2020, 21:13
  • 3,632
Предприниматели ТРЦ «Экспобел» пришли к администрации

Они требуют снизить арендную плату.

Несколько десятков человек днем 22 апреля отправились к руководству «Экспобела», чтобы выдвинуть требования о снижении аренды.

Фото и видео передал «Cалідарнасці» лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

Напомним, выросшая аренда на фоне кризиса привела к тому, что предприниматели фактически оказались на грани выживания. Многие ИП потеряли до 100% выручки. Не все арендодатели пошли на встречу и согласились снизить аренду. В их числе и ТРЦ «Экспобел».

Сегодня на встрече с предпринимателями руководство торгового центра вновь подтвердило свое решение и в очередной раз отказало.

Предприниматели намерены снова прийти к администрации в пятницу.


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