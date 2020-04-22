Умер знаменитый белорусский певец Виктор Гурьев 1 22.04.2020, 21:31

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Виктор Гурьев.

Фото: архив Национального театра оперы и балета Беларуси

Оперный певец скончался сегодня.

Знаменитый белорусский оперный певец Виктор Гурьев умер 22 апреля на 94-м году жизни. Об этом tut.by сообщили в Национальном театре оперы и балета.

Виктор Гурьев родился 11 августа 1926 года на Житомирщине (Украина). Спасаясь от голода и нищеты, семья Гурьевых (у будущего певца было 11 братьев и сестер) переехала на Донбасс. Отец работал на шахте. Именно там Виктор впервые вышел на сцену в составе семейного хора.

Во время войны Виктора угнали в Германию, он работал на заводе в штамповочном цехе. После освобождения прошел проверку спецслужб и был призван в армию. Служил на территории Германии в музыкальном взводе. После демобилизации закончил Житомирское музыкальное училище и Белорусскую консерваторию в Минске.

В 1960—1992 годах являлся солистом Театра оперы и балета Беларуси, получил звание заслуженного артиста республики. Исполнил более 50 ролей. Среди них — Каварадосси («Тоска»), Хозе («Кармен»), Отелло в одноименной опере, Герман («Пиковая дама») и другие.

Виктор Гурьев является основателем белорусской театральной династии. Его сын Анатолий Гурьев — ведущий мастер сцены в Театре-студии киноактера, дочь Анна Гурьева — оперная певица, солистка Национального театра оперы и балета.

Прощание с Виктором Гурьевым состоится 24 апреля с 12 до 13 часов в ритуальном зале по адресу: Минск, улица Семашко, 8/5.