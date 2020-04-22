РФ в ООН пыталась ослабить санкции: Украина заблокировала резолюцию 10 22.04.2020, 21:40

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Россия опять внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию, но с измененным текстом.

В Генассамблее ООН Украина заблокировала резолюцию России об ослаблении санкций из-за кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в среду, 22 апреля.

Россия опять внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюцию, но с измененным текстом. Украинская делегация прервала "процедуру молчания" и заблокировала российскую инициативу.

"Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые имеют целью ослабить санкции", - заявил министр Дмитрий Кулеба.

В Генассамблее ООН уже были одобрены две эффективные резолюции по борьбе с коронавирусом, соавтором которых стала Украина, добавил глава МИД.

"Наше государство отдано борьбе с пандемией и эффективным и слаженным действиям мирового сообщества. Общая цель - это победа над вирусом, а не над санкциями за военную агрессию", - подытожил Кулеба.