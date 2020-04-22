Еврокомиссия утвердила программу Польши в поддержку предприятий во время пандемии 22.04.2020, 22:04

ЕК одобрила уже четыре программы правительства Польши.

Еврокомиссия утвердила очередную программу правительства Польши в поддержку предприятий во время пандемии коронавируса. На этот раз речь идет о государственной помощи в размере 110 млн евро в виде кредитов и гарантий, передает «Радио Польша».

Европейская комиссия оценила, что польская программа соответствует требованиям ЕС и необходима для поддержки компаний, пострадавших в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Замглавы ЕК Маргрет Вестагер заявила, что польская программа облегчит получение государственных гарантий по кредитам и обеспечит субсидирование процентных ставок.

«Около 3 тыс. польских компаний, работающих в Польше, смогут продолжать свою деятельность в трудные времена благодаря предоставленной ликвидности», - добавила зампредседателя Еврокомиссии, отвечающая за вопросы конкуренции.

К этому времени ЕК одобрила уже четыре правительственные программы, направленные на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Ранее были утверждены проекты на сумму в 115 млн, 700 млн и 22 млрд евро.