Ученые: У планет-океанов может не быть дна 2 22.04.2020, 22:10

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иллюстрационное Фото: Naked Science

Такие планеты распространены в Млечном Пути.

Минералоги из Университета Аризоны заявили о том, что у планет-океанов, которые распространены в Млечном Пути, может вовсе не быть дна. К таким выводам исследователи пришли, воссоздав в лаборатории экстремальное давление и поведение воды и кремния в таких условиях, сообщает zn.ua со ссылкой на Naked science.

Планеты-океаны покрыты слоем воды в сотни и даже тысячи километров поверх твердой силикатной коры. Геохимия этих миров должна быть совершенно не такой, как у Земли. У самого дна таких планет давление настолько велико, что поведение воды и кремния в таких условиях пока неизвестно.

В ходе исследования ученые воспроизвели условия планет-океанов, проследив за тем, что происходит с водой и кремнием при давлении до 24 ГПа (для сравнения, давление на глубине 100 километров составит около 0,1 ГПа). Для создания нужного давления эксперимент провели с алмазными наковальнями – сверхпрочными коническими алмазами, которые передают сжатия на острия. Между остриями наковальни разместили образец, который содержал кремний и воду. Параллельно его нагревали с помощью лазерных лучей до высоких температур, как на дне планеты-океана.

Эксперименты показали, что в таких экстремальных условиях вещества переходят в довольно экзотическую фазу: силикат и вода "взаимно растворяются", образуя смесь, содержащую микс оксидов водорода и кремния. Судя по этим результатам, планеты-океаны могут вообще не иметь определенного твердого дна, и на их колоссальной глубине вода переходит в силикатную литосферу через такой полужидкий смешанный слой.