«Это очень пугает, когда не знаешь, безопасно ли жить в родном городе» 22.04.2020, 22:29

Кассир работает с защитным экраном.

Фото: Belsat.eu

Как живет Бобруйск, где власти скрывают количество зараженных коронавирусом.

В Бобруйск везут больных из соседних районов. Известно, что сейчас в Бобруйской больнице лежит санитарка из Глусского дома-интерната с подтвержденным коронавирусом. Еще о двух случаях уже в Бобруйске рассказали местные жители, передает «Белсат».

Слесарь с завода тракторных деталей и агрегатов Михаил говорит, что на прошлой неделе у работника в одном из цехов нашли вирус. Контакты первого уровня сейчас на самоизоляции.

Сотрудница ООО «Мадер-Запад» Галина рассказала, что неделю назад одна из сотрудниц попала в больницу с пневмонией, анализ на коронавирус пришел положительный. Нескольких человек, контактировавших с ней, сразу отправили на самоизоляцию, взяли анализы. Результат до сих пор неизвестен, говорит Галина.

Этот случай подтвердил директор предприятия Дмитрий Лебединский. Он рассказал, что были приняты все необходимые меры, помещения продезинфицировали, работники снабжены масками, перчатками, антисептиками.

Галина же говорит, что у работников много вопросов к тем, кого отправили по домам на самоизоляцию. Мол, с больной контактировали наладчики, электрик, но их оставили работать. Также говорит, что за последнюю неделю многие ушли на больничный.

Нам рассказали и о смерти от пневмонии в Бобруйске, но проверить эти данные и связаны ли они с коронавирусом пока не получилось. В открытом доступе нет информации о том, скольким людям в городе требуется ИВЛ и были ли смертельные случаи.

«Это все на самом деле пугает, когда не знаешь, безопасно ли жить в родном городе, – говорит Екатерина, которая уже три недели вместе с двумя маленькими детьми сидит дома на добровольной самоизоляции. – Я выхожу только в магазин, если уж очень необходимо. Мы даже на прогулку не выходим с детьми. Старшего в школу не поведу, пока это все не закончится, пока нам не скажут правду. Муж работает в другом городе, также к нам не приезжает сейчас, чтобы не привезти вирус. Я действительно боюсь».