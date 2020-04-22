Опубликован фильм «Год президента Зеленского» 4 22.04.2020, 22:36

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Фото: president.gov.ua

Ленту разместил в YouTube Офис президента Украины.

22 апреля состоялась премьера документального фильма «Год президента Зеленского». Ленту разместил в YouTube Офис президента Украины.

В фильме президент Украины высказал уверенность, что ему удастся за оставшиеся четыре года каденции перезагрузить Украину. «Некоторые твои шаги, когда ты очень быстрый человек, хочешь все поменять, всех сменить, заменить, всех победить, вот прямо так сразу всех, – оно не сразу получается», – признался Зеленский.

Он также высказал мнение, что необходимо изменить подход к медицинской реформе, выразил готовность продолжать обмен удерживаемыми лицами, предположил, что до конца его президентского срока будет завершена война на Донбассе, заявил, что количество правоохранительных органов в Украине стоит сократить до трех, и т.д.