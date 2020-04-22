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Супруга хоккеиста Мелешко показала, как берут тест на коронавирус

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  • 22.04.2020, 22:56
  • 2,177
Супруга хоккеиста Мелешко показала, как берут тест на коронавирус
Дмитрий Мелешко
фото: ХК "Динамо" Минск

Тест на коронавирус взяли у членов семьи хоккеиста.

Супруга бывшего форварда сборной Беларуси Дмитрия Мелешко Надежда сообщила в Инстаграме, что после заражения мужа коронавирусом медики прибыли домой к хоккеисту, передает «Прессбол».

 О том, что у Мелешко подтвердился диагноз COVID-19, стало известно вчера, 21 апреля. За 10 дней до этого хоккеист принимал участие в матче любительских команд вместе с Александром Лукашенко.

- Тест на коронавирус. Мы первый контакт и, само собой, к нам приехали, — написала Надежда Мелешко.

фото с сайта: pressball.by

- Очень глубоко эту палочку засовывают в нос, а потом в рот, — описала процесс супруга хоккеиста.

фото с сайта: pressball.by

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