На дне Средиземного моря найдены уникальные сокровища 4 23.04.2020, 9:17

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Экспедиция под руководством Великобритании обнаружила группу из 12 кораблей.

Британские исследователи обнаружили 12 затонувших кораблей в Средиземном море, в том числе огромное судно XVII века с ценными артефактами, сообщает lenta.ua.

Экспедиция под руководством Великобритании обнаружила группу из 12 кораблей на морском дне Левантийского моря. Для поиска команда использовала передовые дистанционные и роботизированные технологии, которые помогали удаленно находить артефакты в толще морского дна и изучать их на глубине почти в 2 километра. Корабли были обнаружены на местах древних морских шелковых путей и путей специй Древней Греции, Римской и Османской империй, по которым перемещались корабли с 300 г. до н.э. Древние корабли были обнаружены в самой загрязненной части восточного морского дна между Кипром и Ливаном, где часто трудно найти затонувшие остатки.

Среди затонувших кораблей оказался гигантский османский торговый корабль XVII века длиной в 42,7 метра. По словам археологов, размер корабля соответствует ширине груза, который состоял из сотен артефактов четырнадцати культур. Среди них самый древний китайский фарфор, кувшины из Италии, 12 кофейников и сохранившиеся горошины перца. Как отмечают эксперты, артефакты было сложно найти на морском дне, но они невероятно хорошо сохранились. Также изучение затонувших кораблей помогло выявить ранее неизвестный морской путь для перевозки шелка и пряностей, который связывал Китай с Персией, Красным морем и восточным Средиземноморьем