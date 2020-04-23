«В резиденциях Лукашенко будут детские дома, поликлиники и больницы» 1 23.04.2020, 7:36

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иллюстрационное фото minsknews.by

Мы дождемся.

Пока во всех охваченных пандемией коронавируса странах отменены спортивные мероприятия, в Беларуси во всю продолжаются и чемпионат страны по футболу, и хоккейные турниры.

Недавно стало известно о вспышке коронавируса в хоккейном клубе «Неман» из Гродно. Об этом стало известно после того, как финские хоккеисты, вернувшиеся из Беларуси домой, сдали тесты на COVID-19.

Дошло до того, что хоккеист команды Лукашенко, которая 11 апреля, заразился коронавирусом. Диктатор, находившийся на одной площадке с Дмитрием Мелешко, стал контактом первого уровня.

Cитуация со спортивными соревнованиями в Беларуси во время коронавируса комментирует для сайта Charter97.org блогер Виктор Горбачев:

- Лукашенко сказал, что «на льду в коробке не летает вирус». Результат — ни лед, ни водка, ни баня не спасают. И продолжают играть, потому что это — упертость «на зло врагам, на радость людям».

Чем больше народ в стране пишет петиции, жалобы, собирает подписи по поводу какой-то проблемы — тем меньше шансов получить положительный ответ от властей. Все делается на зло.

Под двести тысяч подписей собрали за введение карантина. И что? 105 тысяч подписей 10 лет назад насобирали за улицу имени Василя Быкова. Ни слуху ни духу. Парк имени Чавеса есть, а Быкова — нет. Тоже самое и в спорте. Весь мир говорит: «Остановись», но он только радуется, что на него обращают внимание и продолжает играть и в хоккей, и в футбол.

Когда председатели федерации футбола или хоккея говорят, что будут играть — это не их слова, а Лукашенко. Вся власть зациклена на одном человеке.

- Один из хоккеистов команды Лукашенко заразился коронавирусом, Лукашенко играл с ним 11 апреля при полных трибунах. Сегодня он стал контактом первого уровня и потенциально заразен.

- Мы прекрасно знаем, что когда Лукашенко ходил в храм на Пасху, то всех людей сначала проверили на коронавирус. Как бы он не хвалился, что ему плевать на коронавирус, но его окружение проверяют по десять раз на день!

Когда мне говорят, сколько в Беларуси было сделано тестов, то я уверен, что половина из них досталась окружающим Лукашенко чиновникам и его близким. Поэтому я не думаю, что этот хоккеист был болен во время матча. Но народ хочет, чтобы Лукашенко был контактом первого уровня. Значит, будем думать, что пока его «проносит», но это до поры до времени.

- Эксперты считают, что матч футбольной Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» из Бергамо и испанской Валенсией дал толчок для массового распространения вируса в Италии и Испании. Может ли спорт стать катализатором вспышки коронавируса в Беларуси?

- Тут даже спорить бессмысленно. Во всем мире уже есть сотни примеров. Там, где есть скопление людей, может быть вспышка. Сегодня кого-то «пронесло», а «Неман» — нет. Надо еще учитывать, что игроки потом были дома, с родными…

25 апреля будет субботник, потом люди отправят детей в школы и в конце концов —парад, который всех добьет. Целенаправленно все идет к тому, чтобы вспышки были не только в Минске и Витебске, а максимально по всей стране. Мы за этим наблюдаем, а упертый человек продолжает говорить, что «у нас ничего нет». Врачи один за другим ежедневно умирают, болеют. Информацию в открытую дают только некоторые СМИ. Все очень печально.

Власть не готова к пандемии. Мы сейчас видим, что белорусы сами себя спасают. Кто-то удерживает детей, пытается на работу не ходить или просто меньше контактировать с другими. Чем больше чиновники выступают по телевизору, тем больше народ начинает спасать себя.

- Как вы прокомментируете инициативу футбольных ультрас не поддерживать команды на стадионах во время пандемии?

- Положительно. Это нормальные и вменяемые люди, которые прекрасно понимают, что в этих скоплениях могут заражать друг друга. Фанаты приняли для себя верное решение. Сегодня все пущено на самотек. Если кто-то хочет маршировать на параде — пусть марширует. Только через 10 или 15 дней результат будет на лицо.

В то же время волонтеры по всей стране добровольно помогают врачам. Начинают помогать и учителям. В школы доставляют и антисептики, и маски. Власть не справляется с этой проблемой, только показывает по телевизору красивые картинки. Как сказала Эйсмонт: «Не дождетесь». Интересно, кто не дождется, о чем она вообще думает? Кому этот посыл делает? «Пятой или шестой колоне»? Врагам за пределами страны? Белорусам? Родителям, которые не пустили детей в школы?

Мы не просто дождемся, а все увидим, узнаем и поймем. Чем больше они «каркают», тем быстрее все это произойдет. Мы еще потанцуем и шампанское откроем. Пусть она за себя переживает, за свои дома в Дроздах. Дождемся. В ваших фазендах и резиденциях Лукашенко будут детские дома, поликлиники, больницы. Хуссейн тоже думал, что «не дождутся». Все нормально, дождался народ.

Сами же футболисты белорусских клубов, особенно, иностранцы, не понимают, что происходит. Во всем мире такая ситуация, а у нас продолжается чемпионат. Они боятся сказать лишнего, потому что у них контракт. Опять же, это до поры до времени, пока в каком-то клубе не пойдет заражение.

Крайних всегда найдут. Лукашенко уже для этого подготовил Караника и весь Минздрав, который говорит, что все в стране нормально. Именно они будут отвечать и сидеть за то, что произойдут какие-то проблемы. Потом уже Лукашенко вместе с Эйсмонт перед народом ответят, когда мы дождемся.