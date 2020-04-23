Назван новый очаг коронавируса в теле человека 10 23.04.2020, 8:13

18,451

ФОТО: GETTY IMAGES/ISTOCK

Инфекция остается в нем надолго.

Даже после удаления коронавируса из дыхательных путей человека, инфекция может еще долго сохраняться в глазах.

К такому выводу пришли ученые, рассмотревшие случаи заражения в Китае и Испании, пишет DailyTimes.

"По мере изучения нового коронавируса мы узнаем о нем все больше. Стало понятно, что он может выжить в глазах даже после удаления из дыхательной системы", – считают авторы исследования.

В пользу такого утверждения ученые привели реальные примеры, где у пациенток после успешного лечения частицы коронавирусной инфекции были обнаружены в глазах. РНК вируса SARS-CoV-2 была выделена в глазных мазках спустя несколько дней после того, как анализы показали ее отсутствие в пробах из носа.

Однако исследователи признали, что свидетельств, подтверждающих свойство коронавирусной инфекции распространяться через глаза, в настоящее время очень мало.

Эксперты пояснили, что это может произойти, если зараженный человек чихает или кашляет рядом со здоровым, и тому капли влаги падают на глаза. Затем вирус перемещается по дыхательным путям в легкие.

Также можно заразиться в том случае, если человек касается загрязненной поверхности, а затем дотрагивается до глаз и трет их.

"Нам еще предстоит узнать о влиянии вируса на глаза, однако некоторые исследования уже показали, что он может вызывать конъюнктивит", – резюмировали в исследовании.