Коронавирус бушует в Буда-Кошелевском районе 23.04.2020, 8:22

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

В регионе наблюдается вспышка заболеваемости.

Большой очаг коронавирусной инфекции выявлен в Буда-Кошелевском районе Гомельщины, пишет местное издание «Сильные новости».

По сведениям издания, в районе наблюдается вспышка заболеваемости пневмонией типа SARS. Об этом журналистам «Сильных новостей» сообщили два не связанных между собой источника. На фоне пневмоний фиксируется большое количество коронавируса COVID-19 — не менее 74 случаев по состоянию на 21 апреля.

Также сайт пишет, что 20 апреля в Буда-Кошелево умерла 45-летняя фельдшер скорой помощи. Сообщается, что у нее диагностировали коронавирус и пневмонию. У медика также был сахарный диабет и избыточный вес.