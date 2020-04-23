В минских школах выявили новые очаги коронавируса 7 23.04.2020, 8:30

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Фото: tut.by

Названы адреса инфицированных учреждений образования.

Коронавирус обнаружен в средних школах №155 на проспекте Газеты "Правда" и в №132 на улице Жудро в Минске, сообщает телеграм-канал "Баста".

"В 155-й школе Минска Covid-19 у учителя. Сегодня была обработка помещений работниками санстанции. Учитель сейчас в городской клинической инфекционной больнице на Кропоткина", - сообщает отец одной из учениц школы.

"Школа №132 в Минске. Преподаватель с подтвержденным Сovid-19, несколько сотрудников на самоизоляции. У них взяли мазки", - сообщает читатель канала.

Информацию о том, что в средних школах №155 и №132 обнаружены очаги коронавируса журналистам также подтвердили ученики этих учебных заведений.

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