«Санкэй симбун»: Слухи о тяжелом состоянии Ким Чен Ына могут быть правдой 11 23.04.2020, 8:39

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ФОТО: REUTERS

У северокорейского диктатора давно замечены проблемы со здоровьем.

Телеканал CNN со ссылкой на источник в американской разведке сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии после операции. Информационное агентство «Рейтер» также сообщило, что 12 апреля Ким перенес операцию на сердечно-сосудистой системе, пишет японское издание «Санкэй симбун» (перевод - inosmi.ru).

Между тем пресс-секретарь администрации президента Южной Кореи заявил, что в КНДР не происходит ничего сверхъестественного.

Если диктатор Ким Чен Ын умрет или окажется недееспособен, ситуация в КНДР дестабилизируется. События могут развиваться по непредсказуемому сценарию. «Я не сомневаюсь в том, что это серьезно отразится на безопасности всего Корейского полуострова», - утверждает автор статьи.

О состояние северокорейского диктатора ничего не известно, однако Японии нельзя терять бдительность.

В ходе пресс-конференции 21 апреля генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга воздержался от комментариев и заявил: «Мы с большим интересом собираем и изучаем информацию о ситуации в КНДР. Тесно сотрудничаем в этой области с США». Во время пресс-конференции министр обороны Японии Таро Коно так прокомментировал патрулирование сил самообороны: «Оно ведется постоянно без каких-либо послаблений».

Ранее Китай и Россия разворачивали войска на границе, если засекали в КНДР нештатную ситуацию. Силам самообороны следует следить не только за действиями армии КНДР, но и за перемещениями российских и китайских войск.

Ким Чен Ыну еще нет 40 лет, но он склонен к ожирению. Многие считали, что у него есть проблемы со здоровьем. В последний раз о появлении главы Северной Кореи на публике, на заседании Политбюро правящей Трудовой партии, сообщалось 11 апреля. После этого никаких перемещений Кима зафиксировано не было. Он не появился в мавзолее Ким Ир Сена на праздновании его дня рождения 15 апреля. В связи с этим заговорили о возможных проблемах со здоровьем лидера.

Северокорейская система существует только ради защиты диктатора и осуществления его желаний. Если Ким скончается или не сможет восстановиться, последствий не избежать: может произойти крушение системы, или армия может начать внешнюю агрессию, поэтому важно сохранять бдительность.

Не стоит удивляться, если возникнет борьба за власть или гражданская война. Нет никаких гарантий, что из-за хаоса корейские ядерные ракеты не ударят по объектам внутри страны или соседним странам. Чтобы накрыть ядерные объекты КНДР, нельзя исключать возможность отправки спецназа заинтересованными странами.

В мире бушует пандемия нового коронавируса. На этом фоне есть опасность, что сотни тысяч или даже миллионы беженцев из КНДР могут хлынуть в Китай и Южную Корею.

Катаклизмов не избежать. Может оказаться под вопросом само существование такой страны, как КНДР. Японии следует подготовиться к различным сценариям. Ведь она расположена по соседству, и в КНДР до сих пор находятся похищенные японцы.