В Бресте осудили на 15 суток еще одного борца с аккумуляторным заводом

В Бресте осудили на 15 суток еще одного борца с аккумуляторным заводом7
- 23.04.2020, 8:50
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Судью испугало, что активист «публично выражал недовольство действующей властью и заводом».
22 апреля в суде Ленинского района Бреста продолжилось рассмотрение административного дела активиста, противника завода АКБ Дмитрия Бекалюка, сообщает сайт spring96.org.
Напомним, Дмитрий Бекалюк был задержан вечером пятницы 17 апреля в магазине четырьмя сотрудниками милиции. Те не объяснили ему права и сразу увезли в изолятор временного содержания. Там Бекалюк узнал, что в отношении него начат административный процесс за то, что он принимал участие в акции против завода АКБ 12 апреля. В субботу 18 апреля были задержаны еще два активиста – Александр Кабанов и Дмитрий Андросюк.
В понедельник 20 апреля Кабанова и Андросюка осудили на 15 суток ареста каждого. Рассмотрение дела Бекалюка отложили до среды 22-го, так как тот потребовал время на ознакомление с делом.
Рассматривал дело Дмитрия Бекалюка судья Александр Семенчук. Перед заседанием он запретил вести фото и видеосъемку.
Судья зачитал материалы дела, согласно которым, 12 апреля Бекалюк якобы «публично выражал недовольство действующей властью и заводом». Бекалюк ходатайствовал истребовать материалы видеозаписи с дежурной части, которая может подтвердить факт неудовлетворения его просьбы адвоката и неознакомления с его правами. Судья отказал в ходатайстве. Бекалюк просил приобщить к делу еще ряд документов, в частности о плохом состоянии здоровья престарелой матери и о том, что Бекалюк имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, который также имеет заболевание.
После небольшого перерыва Бекалюк вновь говорил судье, что сотрудники милиции, которые его задерживали, отказали ему в праве на защиту. Поэтому он просит признать протоколы и рапорты недействительными. Но судья снова отказал в том, чтобы истребовать видео из дежурной части.
Затем опросили свидетеля-милиционера, старшего инспектор по обеспечению общественного порядка Ленинского РОВД Андрея Хвесюка.
«Я был на площади с 12.25 до 12.30, Бекалюка видел. Тот выступал (говорил) о заводе, власти, комментировал главу государства, описывал внешний вид. По воскресеньям Бекалюк там часто что-то выступает. Хорошо знаю Бекалюка, его голос и внешний вид, поэтому не сомневаюсь, что это был он. Точно речь не помню», – сказал свидетель.
Он также сказал, что узнал Бекалюка по лицу и конституции тела.
После опроса милиционера судья зачитал стенограмму выступления активиста на акции 12 апреля, а затем продемонстрировал на большом экране видеозапись с акции. Судья Семенчук пришел к выводу, что протокол соответствует видеозаписи.
Следующим опросили свидетеля – участкового милиционера Георгия Войтко, который принимал участие в задержании Бекалюка.
Бекалюк описал момент задержания: «Войтко запретил фото видео, аудио, по требованию обеспечить адвоката включил громко музыку. Когда я требовал права на защиту, он угрожал применить силу. Он протокол не составлял, писал некто Денис Михайлович, который не представлялся и повышал голос, я требовал адвоката и требовал, чтоб меня опросили. Мне отказали и написали, что от объяснений отказался».
Войтко отрицал слова Бекалюка, говорил, что права ему объяснились.
Судья вынес решение – осудить Дмитрия Бекалюка на 15 суток ареста.