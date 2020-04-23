В Бресте осудили на 15 суток еще одного борца с аккумуляторным заводом 7 23.04.2020, 8:50

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Дмитрий Бекалюк

Судью испугало, что активист «публично выражал недовольство действующей властью и заводом».

22 апреля в суде Ленинского района Бреста продолжилось рассмотрение административного дела активиста, противника завода АКБ Дмитрия Бекалюка, сообщает сайт spring96.org.

Напомним, Дмитрий Бекалюк был задержан вечером пятницы 17 апреля в магазине четырьмя сотрудниками милиции. Те не объяснили ему права и сразу увезли в изолятор временного содержания. Там Бекалюк узнал, что в отношении него начат административный процесс за то, что он принимал участие в акции против завода АКБ 12 апреля. В субботу 18 апреля были задержаны еще два активиста – Александр Кабанов и Дмитрий Андросюк.

В понедельник 20 апреля Кабанова и Андросюка осудили на 15 суток ареста каждого. Рассмотрение дела Бекалюка отложили до среды 22-го, так как тот потребовал время на ознакомление с делом.

Рассматривал дело Дмитрия Бекалюка судья Александр Семенчук. Перед заседанием он запретил вести фото и видеосъемку.

Судья зачитал материалы дела, согласно которым, 12 апреля Бекалюк якобы «публично выражал недовольство действующей властью и заводом». Бекалюк ходатайствовал истребовать материалы видеозаписи с дежурной части, которая может подтвердить факт неудовлетворения его просьбы адвоката и неознакомления с его правами. Судья отказал в ходатайстве. Бекалюк просил приобщить к делу еще ряд документов, в частности о плохом состоянии здоровья престарелой матери и о том, что Бекалюк имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, который также имеет заболевание.

Судья Александр Семенчук. Фото Владимира Величкина

После небольшого перерыва Бекалюк вновь говорил судье, что сотрудники милиции, которые его задерживали, отказали ему в праве на защиту. Поэтому он просит признать протоколы и рапорты недействительными. Но судья снова отказал в том, чтобы истребовать видео из дежурной части.

Затем опросили свидетеля-милиционера, старшего инспектор по обеспечению общественного порядка Ленинского РОВД Андрея Хвесюка.

«Я был на площади с 12.25 до 12.30, Бекалюка видел. Тот выступал (говорил) о заводе, власти, комментировал главу государства, описывал внешний вид. По воскресеньям Бекалюк там часто что-то выступает. Хорошо знаю Бекалюка, его голос и внешний вид, поэтому не сомневаюсь, что это был он. Точно речь не помню», – сказал свидетель.

Он также сказал, что узнал Бекалюка по лицу и конституции тела.

После опроса милиционера судья зачитал стенограмму выступления активиста на акции 12 апреля, а затем продемонстрировал на большом экране видеозапись с акции. Судья Семенчук пришел к выводу, что протокол соответствует видеозаписи.

Следующим опросили свидетеля – участкового милиционера Георгия Войтко, который принимал участие в задержании Бекалюка.

Бекалюк описал момент задержания: «Войтко запретил фото видео, аудио, по требованию обеспечить адвоката включил громко музыку. Когда я требовал права на защиту, он угрожал применить силу. Он протокол не составлял, писал некто Денис Михайлович, который не представлялся и повышал голос, я требовал адвоката и требовал, чтоб меня опросили. Мне отказали и написали, что от объяснений отказался».

Войтко отрицал слова Бекалюка, говорил, что права ему объяснились.

Судья вынес решение – осудить Дмитрия Бекалюка на 15 суток ареста.