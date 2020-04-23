СМИ показали секретные фото из лаборатории в Ухане, где хранят 1500 штаммов вирусов 6 23.04.2020, 8:58

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На снимках видна поврежденная пломба на двери одного из холодильников.

В британском издании Daily Mail появились фотографии из лаборатории в Ухане. На снимках изображена сломанная пломба на двери одного из холодильников. В специализированной морозильной камере хранится 1500 штаммов различных вирусов, включая и образцы коронавируса COVID-19, вызвавшего глобальную пандемию.

Впервые эти фотографии появились в государственной газете China Daily в 2018 году. В прошлом месяце они были опубликованы в Twitter, а затем были удалены.

Один из читателей прокомментировал фотографии следующим образом: «Я видел лучшие печати на моем холодильнике на кухне».

Напомним, что на днях госсекретарь США Майк Помпео потребовал, чтобы Пекин отчитался по фактам возможной утечки вируса COVID-19 из лаборатории.