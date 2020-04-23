Как коронавирус показал бесчеловечность системы Лукашенко 16 23.04.2020, 9:08

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Иллюстрационное фото

Рассказы пациентов в Беларуси и их родственников повергают в шок.

Для того, чтобы понять, как государство относится к человеку, достаточно посмотреть, в каких условиях люди рождаются и умирают. Когда читаешь, что рассказывают родственники пациентов, умерших от коронавируса, об их уходе, становится страшно, пишет Алена Антонова, автор статьи на сайте «Салідарнасць».

81-летняя Майя Зисина, пережившая Холокост, умирает от коронавирусной инфекции в минской больнице. Ее племянница Светлана Бергер в интервью «Радыё Свабода» рассказывает о последних днях тети: на одну санитарку 28 больных, у нее появились пролежни, за ней практически никак не ухаживали. Женщина ничего не ела!

Самым тяжелым для родственницы было отсутствие возможности получить информацию о состоянии здоровья тети, почти невозможно было дозвониться в больницу. Светлана не смогла проститься с близким человеком. Она понимает, что медики не виноваты.

— Вінаватая нялюдзкая сыстэма, створаная ў краіне. У аснове гэтай сыстэмы няма паняцьця каштоўнасьці чалавечага жыцьця, кожнага чалавека і яго патрэб, — сказала Светлана Бергер журналистке.

....За пару недель до ухода Майи Зисиной, в начале апреля, в лондонской больнице Royal Free Hospital умирала от ковида медсестра — женщина в возрасте за 50. Когда надежды на ее спасение не осталось, медики приняли решение отключить ИВЛ.

— Она лежала в боксе на восемь коек, там все — тяжелобольные. Я задернула занавеску и отключила звуковое оповещение у приборов, — рассказала в интервью BBC старшая медсестра в отделении реанимации Хуанита Ниттла. — Весь медперсонал в палате замер на несколько минут. Медсестры замолчали, ведь человеческое достоинство и комфорт пациентов — наша первоочередная задача.

Потом она поднесла телефонную трубку к уху больной и дала дочери возможность сказать прощальные слова матери.

По просьбе родственников умирающей Хуанита включила на компьютере выбранный ими музыкальный видеоклип, а потом отключила аппарат ИВЛ. Медсестра сидела рядом с пациенткой и держала ее за руки, пока она не скончалась, пишет ВВС.

А после смерти медсестра и ее коллеги обмыли покойную, завернули в белый саван и нанесли ей на лоб изображение креста. Это входило в обязанности медсестер!

Для справки: в реанимации лондонской больницы на каждую медсестру приходится по трое больных (до пандемии соотношение было один к одному).

Коронавирус обнажил больное место в белорусском здравоохранении. Что чувствует человек, умирающий в одиночестве, в больнице? Что чувствуют его родные, которые не могут узнать о его состоянии, и о смерти им сообщают постфактум?

Коронавирус протестировал «государство для народа» и показал истинное лицо системы, которая не в состоянии обеспечить человеческие условия для пациентов.