Казахстан сольет в Россию полмиллиона тонн никому не нужной нефти 3 23.04.2020, 9:13

4,565

Каспийский сорт CPC Blend рекордно подешевел.

Казахстан столкнулся проблемами при продаже своей нефти на мировом рынке и намерен отправить «лишние» объемы в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на пять отраслевых источников, пишет finanz.ru.

Каспийский сорт CPC Blend с гигантских месторождений на западе Казахстана - Тенгизского, Карчаганакского и Кашаганского, - который традиционно продавался через черноморский терминал Южная Озереевка, резко подешевел и торгуется с рекордной в истории скидкой 10 долларов к Brent.

Казахская нефть стала дешевле российской, хотя в прошлом, как правило, торговалась с премией: на прошлой неделе скидка CPC Blend к цене Urals достигала 6 долларов за баррель.

Чтобы решить проблему, Каспийский трубопроводный консорциум подал заявку на прокачку в Россию 500 тысяч тонн «проблемного» сорта, который можно смешать в системе «Транснефти» с российскими баррелями и получить на выходе из трубы cорт Urals для последующего экспорта через балтийский порт Усть-Луга.

Поставки должны состояться в мае и могут продолжиться в июне, говорят источники Reuters.

Из-за отсутствия спроса госкомпания Казмунайгаз раздумывает о том, чтобы полностью отказаться от самостоятельного экспорта CPC Blend в мае, перенаправив весь объем в Усть-Лугу и Новороссийск.

Но трубы «Транснефти» не резиновые. «Не факт, что все эти объемы технически можно прокачать», - сомневается источник Reuters, знакомый с оформлением нефтяного транзита: все упирается в пропускную способность участка Атырау-Самара, соединяющего казахстанскую систему нефтепроводов с российской.

Место в трубе может освободиться после выполнения Россией сделки ОПЕК+, которая требует сократить добычу с 11,2 до 8,5 млн баррелей в сутки, минимума с 2002 года. Впрочем, и в этом случае свободные мощности по прокачке будут зависеть от распределения квот между компаниями и месторождениями.

Возможности экспорта дополнительных объемов нефти из Усть-Луги также под вопросом. Падение мирового спроса на «черное золото» достигло пика и составляет около 20 млн баррелей в сутки, сообщил в среду глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Каждый четвертый баррель, добываемый из недр, не имеет конечного спроса, оценивают аналитики Goldman Sachs. По их прогнозу, все возможные резервуары для хранения «лишнего» топлива могут быть заполнены уже в мае.