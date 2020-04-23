закрыть
23 апреля 2020, четверг, 11:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Живите долго!
Рубрики

Новые очаги коронавируса выявили в Ветке Гомельской области

  • 23.04.2020, 9:43
  • 2,091
Новые очаги коронавируса выявили в Ветке Гомельской области
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Среди зараженных – медсестра и воспитатель детского сада.

Новые случаи коронавируса выявлены в Ветке Гомельской области. Среди зараженных – медсестра, которая работает в местной поликлинике и воспитатель детского сада №3, сообщает телеграм-канал «Баста».

«В городе Ветка Гомельской области выявлено минимум три случая коронавируса. Заболела медсестра Ветковской поликлиники, воспитатель детского сада №3. Они оба после подтверждения диагноза отправлены в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу.

В саду, где заболела воспитатель, часть коллектива сейчас на больничном с ОРВИ и пневмониями. Вчера в конце рабочего дня сотрудники Ветковского районного центра гигиены и эпидемиологии провели дезинфекцию сада. Сад не закрыли и сегодня будут принимать детей.

Где работает третий зараженный – неизвестно», - пишет читатель канала из Ветки.

Информацию о двух случаях коронавируса подтвердил еще один подписчик «Басты» из Ветки.

«Диагностировали минимум два случая коронавируса: у медсестры Ветковской поликлиники и воспитателя детского сада №3», - сообщил читатель канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Многие из участников парада не переживут эпидемию
Многие из участников парада не переживут эпидемию Николай Статкевич
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез
С истребителями народа белорусы начинают сражаться всерьез Илья Мильштейн
Доживем до понедельника?
Доживем до понедельника? Наталья Радина
В списках значатся
В списках значатся Андрей Санников