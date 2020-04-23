Новые очаги коронавируса выявили в Ветке Гомельской области 23.04.2020, 9:43

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Среди зараженных – медсестра и воспитатель детского сада.

Новые случаи коронавируса выявлены в Ветке Гомельской области. Среди зараженных – медсестра, которая работает в местной поликлинике и воспитатель детского сада №3, сообщает телеграм-канал «Баста».

«В городе Ветка Гомельской области выявлено минимум три случая коронавируса. Заболела медсестра Ветковской поликлиники, воспитатель детского сада №3. Они оба после подтверждения диагноза отправлены в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу.

В саду, где заболела воспитатель, часть коллектива сейчас на больничном с ОРВИ и пневмониями. Вчера в конце рабочего дня сотрудники Ветковского районного центра гигиены и эпидемиологии провели дезинфекцию сада. Сад не закрыли и сегодня будут принимать детей.

Где работает третий зараженный – неизвестно», - пишет читатель канала из Ветки.

Информацию о двух случаях коронавируса подтвердил еще один подписчик «Басты» из Ветки.

«Диагностировали минимум два случая коронавируса: у медсестры Ветковской поликлиники и воспитателя детского сада №3», - сообщил читатель канала.

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