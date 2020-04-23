Витебские учителя: Кто нас защитит? Или всех в одну братскую могилу зароют? 63 23.04.2020, 9:51

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Иллюстрационное фото

В школах Витебска запретили пользоваться масками и антисептиками.

Из многих школ Витебска пишут о том, что во время уроков запрещают пользоваться масками, сообщает телеграм-канал «Баста».

«На днях прошло совещание с участием диеркторов школ и чиновников отдела образования Витебского райисполкома. Директорам довели приказ, полученный от Министерства образования: никаких масок в школах, к пятнице повысить посещаемость», - сообщает подписчик канала из Витебска.

«С сегодняшнего дня в школу сказали ходить без масок и без антисептика. Запрещено как для учителей, так и для детей. Честно, уже слов просто нет», - пишет учитель одной из витебских школ.

«Работаю в средней школе №7 в Витебске. Нам приказом директора запрещено носить маски во время занятий. Мне почти 60 лет. Многие учителя – тоже предпенсионного возраста. Половина детей на занятиях кашляет. Кто нас защитит? Или всех в одну братскую могилу зароют через месяц?» - пишет еще один преподаватель из Витебска.

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