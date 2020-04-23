Китайская «Летучая мышь» 19 23.04.2020, 9:58

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Ши Чжэнли в своей лаборатории в Уханьском институте вирусологии

Фото: habr.com

Почему ученую Ши Чжэнли обвиняют в создании коронавируса?

По данным на 22 апреля 2020 года, общее число инфицированных коронавирусом во всем мире превысило 2,6 млн человек, из них 180,78 тыс. умерли, а более 701,4 тыс. выздоровели. С момента начала пандемии не утихают споры о природе возникновения нового штамма вируса, а также о том, является ли он мутировавшим в естественных условиях или искусственно выведен в лабораториях. Все чаще в этих спорах всплывает имя китайской ученой-вирусолога Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии. Почему именно она оказалась в центре внимания – в материале издания gordonua.com.

С чего все началось, или "Мы создали химерный вирус"

"Нам известно, что эта статья используется в качестве основы для непроверенных теорий о создании нового коронавируса, вызывающего [болезнь] COVID-19. Нет никаких доказательств того, что это правда. Ученые считают, что животное является наиболее вероятным источником коронавируса". Это редакционное примечание в авторитетном научном журнале Nature появилось 30 марта 2020 года – спустя четыре с половиной года после публикации статьи, к которой сейчас приковано внимание большинства тех, кто пытается разобраться, как и откуда появился новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, вызвавший пандемию.

Речь идет о статье, опубликованной 9 ноября 2015 года под заголовком "Кластер SARS-подобных циркулирующих коронавирусов летучих мышей демонстрирует потенциал для заражения человека". В материале подробно исследовались потенциальные риски заражения людей SARS-подобным вирусом, который циркулирует в популяции китайских подковоносых летучих мышей, а также прогнозировались угрозы в случае появления нового штамма вируса в естественных условиях.

Эти опыты проводились в рамках международной программы по исследованию мутаций десятков видов коронавирусов. Программа была запущена после вспышки по всему миру в 2002–2003 годах тяжелого острого респираторного синдрома, более известного как "атипичная пневмония" (SARS).

Та самая статья в Nature от ноября 2015 года, которая породила множество теорий заговоров и конспирологии с началом пандемии коронавируса в 2020-м. Скриншот: nature.com

Скриншот: nature.com

Опубликованная еще в 2015 году статья о коронавирусе среди летучих мышей произвела эффект разорвавшейся бомбы именно сейчас не только из-за пандемии, но из-за двух моментов, указанных в материале.

Во-первых, в статье говорится, что для изучения возможности заражения людей вирусами летучих мышей был создан химерный вирус – новый гибридный вирус, созданный путем объединения фрагментов нуклеиновой кислоты из двух или более различных вирусов. Проще говоря, ученые взяли вирус, выделенный из летучей мыши, и вирус атипичной пневмонии 2002–2003 годов и нашли способ сделать такой коронавирус, который одновременно мог инфицировать и лабораторных мышей, и клетки человека. То есть ученые на практике доказали, что мутировавший коронавирус летучих мышей с высокой степенью вероятности сможет перекинуться на человека и вызвать новую волну эпидемии заболеваний, похожих на атипичную пневмонию.

Во-вторых, среди авторов научной статьи значится 15 имен, но одно из них привлекает особое внимание. Ши Чжэнли – китаянка-вирусолог. Международную программу по исследованию мутаций десятков видов коронавирусов, которая разрабатывалась и финансировалась США, приостановили в виду потенциальной опасности (правительство Америки тогда ввело мораторий на опасные вирусологические исследования). Но приостановили именно на территории США, а продолжили в Китае под руководством то самой Ши Чжэнли в лаборатории специальных патогенов и биобезопасности Уханьского института вирусологии.

Напомним, что именно Ухань в 2019–2020 годах стал центром распространения коронавирусной инфекции COVID-19. По официальной информации китайских властей, первое заражение произошло на местном рынке диких животных и морепродуктов, где якобы продавались летучие мыши.

Кто такая Ши Чжэнли по прозвищу Летучая мышь

55-летняя Ши Чжэнли – китайский ученый, вирусолог. В 1990-м получила степень магистра в Уханьском институте вирусологии Академии наук Китая, а в 2000-м – степень доктора философии в Университете Монпелье II во Франции.

В 2005 году группа ученых под руководством Ши Чжэнли обнаружила коронавирус у летучих мышей, обитающих в южных провинциях Китая. С тех пор ученая со своей командой совершила немало экспедиций по поиску пещер, где обитали летучие мыши. Исследователи брали их биоматериал, анализировали и систематизировали. За свою работу в научной среде Ши Чжэнли получила прозвище Летучая мышь.

В 2017 году, то есть минимум за три года до эпидемии коронавируса, все в том же журнале Nature вышла статья "Пещера летучих мышей разгадывает тайну смертельного вируса атипичной пневмонии – предполагается, что может произойти новая вспышка". В материале сообщалось, что команда Ши Чжэнли в пещере южной провинции Юньнань нашла летучих мышей-подковоносов, в популяции которых есть "все генетические строительные блоки атипичной пневмонии".

"Найдя особую пещеру в Юньнань на юго-западе Китая, в которой штаммы коронавируса выглядели аналогично человеческим версиям, исследователи провели пять лет, наблюдая за живущими там летучими мышами, собирая свежее гуано [пометы летучих мышей] и беря анальные мазки", – говорилось в статье.

В материале со ссылкой на ученых сообщалось о возможном возникновении новой эпидемии атипичной пневмонии: "Они [Ши Чжэнли с коллегами] предупреждают, что снова может возникнуть смертельная вспышка: пещера, в которой были обнаружены элементы атипичной пневмонии, находится всего в одном километре от ближайшей деревни, а генетическое смешивание среди вирусных штаммов происходит быстро".

Авторы статьи цитируют ученых: "Возможен риск заражения людей и распространения болезни, подобной атипичной пневмонии". Причем один из исследователей прямо говорит: "Мы не должны нарушать среду обитания диких животных и не должны никогда выставлять диких животных на рынки. Это способ избежать вреда от возникающих инфекций".

Три года спустя Ши Чжэнли поставила в Ухане первый диагноз новой коронавирусной инфекции, а с началом полноценной эпидемии сформировала экспертную группу по исследованию SARS-CoV-2. В феврале 2020-го она в соавторстве с коллегами опубликовала новую статью в Nature под названием "Вспышка пневмонии связана с новым коронавирусом, который, вероятно, произошел от летучих мышей". В публикации утверждается, что геном SARS-CoV-2 на 96% идентичен геному коронавируса летучей мыши.

Фото: whiov.cas.cn

С усилением пандемии и Ши Чжэнли, и ее работы приобретали все большую известность. Одна из старейших гонконгских газет South China Morning Post сообщила, что многолетняя работа ученой по созданию одной из крупнейших в мире баз данных о вирусах, связанных с летучими мышами, дала научному сообществу преимущество в понимании нового штамма вируса. Но одновременно, подчеркивает издание, в адрес Чжэнли посыпались и обвинения: "Большинство сообщений о ней в интернете и социальных сетях Китая были отрицательными. Некоторые люди называли Ши "матерью дьявола".

Обвинения в адрес Ши Чжэнли, или "Советую тем, кто верит и распространяет слухи, заткнуть свои вонючие рты"

Ши Чжэнли оказалась в центре личных атак в китайских социальных сетях: сообщения сопровождались обвинениями, что новый коронавирус сбежал из ее лаборатории в Ухане. Не выдержав негатива, она, по информации South China Morning Post, еще 2 февраля 2020 года отправила всем своим друзьям сообщение в социальной сети WeChat: "Клянусь своей жизнью, [вирус] не имеет ничего общего с лабораторией". Когда редакция газеты попросила ее прокомментировать атаки, Ши ответила: "Мое время должно быть потрачено на более важные вопросы".

По сообщению пекинского новостного сайта Caixin, Ши выступила с публичными заявлениями против конспирологических теорий и теорий заговора в отношении себя и публично заявила: "Новый коронавирус 2019 года – это природа, наказывающая человеческую расу за сохранение нецивилизованных жизненных привычек. Я, Ши Чжэнли, клянусь своей жизнью, что это не имеет ничего общего с нашей лабораторией. Я советую тем, кто верит и распространяет слухи из вредных источников в СМИ, а также тем, кто верит в ненадежный так называемый академический анализ индийских ученых, заткнуть свои вонючие рты" (индийские ученые одними из первых высказали предположение искусственном происхождении коронавируса. – "ГОРДОН").

Издание Scientific Аmerican приводит слова ученой о том, что сразу после обнаружения пациентов, заболевших коронавирусной инфекции она пересмотрела записи своей лаборатории за последние несколько лет, чтобы проверить, было или нет неправильное обращение с экспериментальными материалами, особенно во время утилизации, из-за чего могла произойти утечка вируса. Ее подозрения не оправдались. "Это действительно сняло с меня нагрузку, – приводит слова Чжэнли издание. – Я не спала несколько дней".

Небезопасная лаборатория, или США против Китая

Обвинения посыпались не только в адрес ученого, но и лаборатории. К примеру The Washington Post напомнил, что еще за два года до пандемии коронавируса американские дипломаты предупреждали о проблемах с безопасностью в Уханьском институте вирусологии. В 2018 году представители дипломатической миссии США в Китае посетили лабораторию в Ухане, после чего направили своему правительству две депеши, в которых говорилось, что уровень безопасности в учреждении, где изучают коронавирусы летучих мышей, вызывает опасения.

"В Китае существует серьезная нехватка надлежащим образом подготовленных технических специалистов и исследователей […] Дипломаты предложили оказать помощь китайским ученым для повышения уровня защиты научного центра. Они отмечали, что исследования коронавирусов насколько важны, настолько и опасны. Однако правительство США не оказало никакой дополнительной помощи китайской лаборатории, а о депешах вспомнили уже в 2020 году, когда Ухань стал эпицентром эпидемии", – написала газета.

Фото: Shepherd Hou / ЕРА

13 апреля 2020 года телеканал CNN сообщил, что в Китае запретили публиковать исследования о происхождении коронавируса без предварительной цензуры. Телеканал сослался на новости, которые были опубликованы на сайте двух китайских университетов, но удалены впоследствии. CNN полагает, что новые ограничения вызваны тем, что некоторые исследования о происхождении коронавируса поставили под сомнение официальную позицию китайского правительства о дате начала вспышки. В частности, речь идет о первых случаях заболевания в Ухане и передаче от человека к человеку.

15 апреля агентство Associated Press сообщило, что Пекин шесть дней умалчивал то, что вирус может передаваться от человека к человеку, а значит, может спровоцировать эпидемию. Официально Китай объявил, что вирус может передаваться от человека к человеку только 20 января. Как отмечает агентство, это не первая и не самая длительная задержка с информированием об угрозах, допущенная китайским правительством, однако опрошенные АР эксперты полагают, что умалчивание об опасности коронавируса "подготовило почву для пандемии": в течение этой недели в Китае COVID-19 заразились более 3 тыс. человек, также был зарегистрирован как минимум один случай инфицирования за границей (13 января заражение коронавирусом было подтверждено в Таиланде).

16 апреля телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что первым пациентом с коронавирусом в Китае мог стать сотрудник вирусологической лаборатории в Ухане. По данным источников телеканала, "нулевой пациент" заразился коронавирусом от летучих мышей в лаборатории, а затем вирус распространился по городу. Документы, с которыми ознакомились собеседники Fox News, подробно описывают, как врачи в лаборатории пытались сдержать распространение вируса на ранних этапах. При этом источники телеканала заявляют, что на уханьском рынке животных и морепродуктов "Хуанань", который называли возможным источником вируса, никогда не продавали летучих мышей, и предполагают, что китайские власти специально выдумали эту версию, чтобы отвести подозрение от лаборатории.

17 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, Штаты требуют от Китая предоставить доступ к лаборатории в Ухане. Вспышка коронавируса, по мнению госсекретаря, является примером того, что Китай не соблюдает международные нормы. Чиновник добавил, что "у этого авторитарного режима была информация" о коронавирусе, однако Пекин и Всемирная организация здравоохранения "своевременно не выпустили её в международное пространство". Помпео назвал это причиной начала пандемии COVID-19, а также добавил: "Мы знаем, что Уханьский институт вирусологии находится всего в нескольких милях от рынка диких животных. Власти США усердно работают, чтобы все выяснить".

19 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю серьезными последствиями за сокрытие фактов об эпидемии коронавируса. Трамп считает, что эпидемию в Китае можно было вовремя остановить, однако власти страны этого не сделали. Он не исключил, что это было сделано сознательно. Какие именно могут быть приняты меры в отношении Китая, американский президент не уточнил, но подтвердил, что США пытаются выяснить, началось ли распространения вируса из лаборатории в Ухане.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса не имеет под собой никаких доказательств.

Предварительные выводы и вопросы

Исходя из всего выше изложенного, а также известных на данный момент фактов из других источников, можно предположить следующее:

Во-первых, большинство исследователей настаивают на естественном, а не лабораторном происхождении нового коронавируса. На данный момент это консенсусная версия научного сообщества по двум причинам: а) есть исследование, которое говорит, что геном не изменялся человеком; б) нет доказательств, что изменялся. Международная группа ученых опубликовала 17 марта в журнале Nature статью о происхождение SARS-CoV-2, в которой доказывается, что сравнительный анализ геномных данных нового коронавируса и других шести известных науке коронавирусов, поражающих человека, показывает: новая инфекция не может иметь искусственное происхождение, а появилась в результате природных мутаций.

Тем не менее остается открытым вопрос, почему пандемия началась не в южных провинциях Китая, где обитают подковоносые летучие мыши и где раньше были коронавирусные эпидемии, в том числе атипичной пневмонии. Почему эпицентром заражения стал именно Ухань, находящийся почти за две тысячи километров от естественной среды обитания подковоносых летучих мышей? Почему эпицентром заражения стал именно тот город, где распложена лаборатория, ученые которой почти 18 лет собирали, анализировали и систематизировали данные о коронавирусах? Объяснение китайских властей, что заражение произошло на местном рынке животных и морепродуктов вопросы не снимает, поскольку есть данные, что на этом рынке дикие летучие мыши никогда не продавались.

Во-вторых, среди ученых есть те, кто указывает на искусственную природу возникновения нового короновируса. Например, французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии 2008 года Люк Монтанье заявил, что коронавирус создали в китайской лаборатории во время экспериментов с вакциной от ВИЧ, после чего, возможно, произошла случайная утечка.

Не исключает, что вирус может иметь искусственное происхождение и чешский вирусолог Соня Пекова. В интервью "Радио Свобода" она рассказала, что вирус "ведет себя очень необычно". "Когда клиническая картина вируса настолько отличается от других вирусов того же типа, это как минимум странно. Что касается его генокода – я многие годы посвятила молекулярной биологии и генетике, занималась клонированием и использовала разные части вирусов для генной инженерии – это очень распространенная практика. Когда я увидела эту последовательность (в регулирующей области), мне сразу показалось, что она не очень похожа на природную. Если бы мы говорили только о структурных генах, я бы не думала, что с этим вирусом что-то не так. Но нужно смотреть на весь геном, не исключая из рассмотрения другие его части, и, возможно, там мы найдем ответ".

Фото: Roman Pilipey / ЕРА

В-третьих, если версия, что из лаборатории в Ухане произошла утечка верна, встает вопрос, была ли это утечка случайной или сознательной. То есть была ли она связана с недостаточно высокой степенью мер безопасности внутри лаборатории или кто-то специально вынес штамм вируса за ее пределы. Если последнее верно, возникает еще один вопрос: кто и с какой целью допустил сознательную утечку?

В-четвертых и в-главных, несмотря на то, что и в Китае, в странах Западной Европы эпидемии коронавируса стабилизировались или идут на спад, борьба с инфекцией не закончена. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, а также добавил: "Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами еще долго".