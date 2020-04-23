В каких банках сейчас выгоднее всего покупать доллары и евро 6 23.04.2020, 10:10

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Белорусский рубль продолжает падение к основным валютам.

Курсы доллара и евро растут на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже с начала этой недели. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили банки.

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,54 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ, Белорусский народный банк, Статусбанк), а самый дешевый — 2,483 рубля (Абсолютбанк).

Выгодный курс покупки банком американской валюты — 2,475 рубля (Беларусбанк).

«Дороже» всего евро в БПС-Сбербанке (2,76 рубля), а «дешевле» всего — 2,687 рубля (Абсолютбанк).

Самый высокий курс покупки банком евро — 2,685 рубля.