«Масочный режим» вводится по всей Германии 1 23.04.2020, 10:20

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Фото: Sean Gallup/Getty Images

Бремен стал последней федеральной землей, которая поддержала эту меру.

Все федеральные земли Германии объявили о планах сделать маски для лица

обязательными в общественных местах для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Tagesschau.

Бремен стал последней федеральной землей, которая поддержала эту меру. Местный парламент должен подтвердить решение в пятницу.

Использование масок будет обязательным в общественном транспорте по всей Германии. Кроме того, почти все земли обяжут людей закрывать лицо при совершении покупок.

Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе, ослабив карантин по всей стране, озвучила настойчивую рекомендацию носить маски. Однако решение о «масочном режиме» самостоятельно принимает каждая земля.

Накануне еще 5 федеральных земель, Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Саар и Бранденбург, обязали граждан носить маски в общественных местах.

В Германии разрешено использовать все виды масок, включая самодельные. Также можно носить шарфы и другие элементы одежды, если они покрывают нос и рот.

По последним данным, в Германии от коронавируса выздоровели 100 тысяч человек.