Можно ли взрослым пить молоко? 7 23.04.2020, 10:32

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Одни утверждают, что это полезно для организма, а другие стараются от него отказаться.

Долгое время считалось, что один стакан молока обеспечивает 30% суточной потребности кальция в организме и польза молока была неоспорима. Более того, употребление молока во многих странах рекомендовано людям среднего возраста для раннего предупреждения возрастной хрупкости костей. Исследование под руководством Уолтера Уиллета, доктора медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне показало, что молоко в этом случае не приносит никакой доказанной пользы. Ученые рассмотрели шесть исследований, в которых приняли участие почти 200 000 женщин и не обнаружили никакой связи между потреблением молока и снижением риска переломов, пишет «Популярная механика».

А шведские исследователи обнаружили даже опасность употребления молока взрослыми людьми. В Швеции были изучены данные 60 000 женщин, и выяснилось, что те из них, кто употреблял ежедневно по 0,5 литра молока имели на 60% больше шансов получить перелом шейки бедра. Гипотеза ученых состоит в том, что в молоке, помимо кальция, в большом количестве содержится лактоза (молочный сахар), который не усваивается организмом взрослого человека и способствует как раз ослаблению костей.

Откуда же тогда получать кальций? Всемирная организация здравоохранения считает достаточной для взрослого человека 400 — 500 мг кальция в день. Они содержатся в двух тарелках овсяной каши (без молока). Кроме овсяной каши — брокколи, кочанная капуста, фасоль, миндаль, сардины, и соевый творог тофу в ежедневном рационе вполне перекрывают вашу потребность в кальции.

«Молоко — источник витамина D»

Витамин D важен для усвоения кальция. При этом, кроме молока он содержится в яйцах, печени, говядине, жирной рыбе и некоторых крупах, а также вырабатывается нашим собственным организмом под воздействием солнечных лучей. Но вот что интересно: по данным исследования 2014 года, взрослые люди, принимавшие на протяжении года предписанные врачами дозы витамина D в качестве обогащения рациона, не продемонстрировали более крепких костей в сравнении с контрольной группой. То есть крепость вашей костной ткани от вашего рациона зависит очень мало, если вообще зависит.

«Взрослые не усваивают молоко»

А вот это правда. 65% взрослых имеют различную степень непереносимости лактозы, приводящую к газообразованию в животе. В азиатских странах до 90% взрослых людей не способны переваривать молоко. Это связано с тем, что после того, как мы выходим из грудничкового возраста, организм перестает вырабатывать ферменты, отвечающие за переработку молочного сахара. Но есть и хорошая новость: мы по-прежнему можем употреблять молоко в уже ферментированном, переработанном до нас виде, то есть кисло-молочные продукты.