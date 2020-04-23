Учителя: Почему мы должны идти на гибель? 11 23.04.2020, 10:41

4,827

иллюстрационное фото

Преподаватели выступают против решения Лукашенко начать учебный процесс.

Telegram-канала "Баста!" публикует обращение учителя из средней школы №3 города Несвиж Минской области.

"Ситуация в нашей школе очень сложная,об этом говорят все учителя, - пишет одна из преподавателей. - У нас большое количество детей из семей, которые посещают протестантскую церковь. Одна из школьниц заболела уже давно и две недели ходила с подтвержденным коронавирусом. Сегодня есть уже не только дети, но взрослые заболевшие. Некоторые сидят дома с "пневмонией". Вчера одну женщину забрали в больницу. Дети из этих семей есть в каждом классе. Представьте, какому риску подвергается учитель?

У главного бухгалтера отдела образования райисполкома тоже подтвержден коронавирус. Скажите, пожалуйста, как с этим бороться. Почему мы должны идти на гибель?", - задается вопросом учитель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.