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Фотофакт: Гомельская многоэтажка стала очагом коронавируса

  • 23.04.2020, 10:55
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Фотофакт: Гомельская многоэтажка стала очагом коронавируса

Жители стали свидетелями визита медиков из нескольких учреждений.

Один из очагов Covid-19 в Гомеле – дом №15 на улице Огоренко. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».

«Возвращаясь домой в 15:30 заметил машину медпомощи и работников Центра гигиены и эпидемиологии, которые заходили в подъезд дома. Жители сообщили, что им звонили из поликлиники и сообщили, что в доме есть один зараженный Covid-19», - рассказал житель Гомеля.

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