Зафиксированы новые случаи повторного заражения COVID-19 в Южной Корее 23.04.2020, 10:59

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У многих вылечившихся сохраняется вирусный генетический материал.

У некоторых пациентов, которые ранее излечились от COVID-19 в Южной Корее, повторно обнаружили положительный результат во время теста на коронавирус.

Об этом рассказала директор Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний доктор Юн Юн-Кьонг, передает hromadske.ua.

Она добавила, что эти пациенты, вероятно, не заразны. Анализ образцов от пациентов, которые выздоровели, показывает, что все они сформировали нейтрализующие антитела, но почти у половины все еще вирусный генетический материал.

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний провел анализ 25 пациентов, которые выздоровели, чтобы определить, можно ли выявить вирус COVID 19. У 25 пациентов были сформированы нейтрализующие антитела против вируса, а у 12 пациентов был положительный результат теста на коронавирус. По словам Юн-Кьонг, когда исследователи изначально брали образцы у этих 12 пациентов, результаты были отрицательными.

«Можно предположить, что в зависимости от пациента вирус может оставаться в организме в течение различного периода времени, не будучи полностью удален даже после образования нейтрализующих антител. Сейчас проводится дополнительное исследование», — отметила исследовательница.